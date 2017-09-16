Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Малагой». Напомним, что это первый матч «матрасников» на своем новом стадионе «Ванда Метрополитано», стоимость строительства которого составила 310 млн евро.
«Атлетико»: Облак, Луис, Эрнандес, Годин, Хуанфран, Габи, Партей, Коке, Сауль, Гризманн, Корреа.
«Малага»: Роберто, Луис Эрнандес, Росалес, Диего Гонсалес, Рикка, Ролон, Ресио, Мула, Гонсало Кастро, Адриан Гонсалес, Бастон.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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