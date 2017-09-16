«Тоттенхэм» и «Суонси» счёт не открыли

В поединке 5-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Суонси Сити» была зафиксирована ничья.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» – «Суонси Сити» – 0:0
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Сиссоко (Орье 63), Дайер, Эриксен, Алли, Кейн, Сон (Льоренте 74).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Суонси Сити»: Фабиански, Моусон, Фернандес, Ольссон, ван дер Хорн (Раутледж 85), Санчеш (Фер 58), Клукас, Кэрролл, Ноутон, Айю, Абрахам (Бони 72).
Главный тренер: Пол Клемент.
Предупреждения: ван дер Хорн 63, Кэролл 87, Алдервейрелд 88.
Судья: Майк Дин.
Напомним, что в 4-м туре «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон», а «Суонси Сити» уступил «Ньюкаслу».
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