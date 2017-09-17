Гризманн: «„Ванда Метрополитано“ — лучший стадион, где мне приходилось играть»

В субботу «Атлетико» провел дебютный матч на своей новой арене. На «Ванда Метрополитано» была одержана историческая победа над «Малагой», которую «матрасникам» принес нападающий Антуан Гризманн. Автор победного гола признается, что в восторге от домашнего стадиона:

«Мы очень хотели победить, тренировались здесь в четверг, но кое-что было не так. Отсутствовал наш 12-й игрок — болельщики. Правда в том, что это лучший стадион, где мне когда-либо приходилось играть. Я говорю это не просто потому, что это теперь наш дом.

По-настоящему хотелось вернуться к усердной работе с командой, очень рад, что появилась такая возможность. С каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше».

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