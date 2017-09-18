Дель Пьеро: «„Интер“ точно закончит этот сезон в первой тройке»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро пророчит «Интеру» борьбу за Скудетто в нынешнем сезоне:

«Нынешний „Интер“ выглядит сильнее, чем тот, что был при Манчини. Думаю, они выступят успешно и финишируют выше, чем в последних сезонах. В топ-3 их точно вижу».

Напомним, «нерадзурри» начали сезон с 4-х побед подряд.

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