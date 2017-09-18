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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Дель Пьеро: «„Интер“ точно закончит этот сезон в первой тройке»

сегодня, 11:26

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро пророчит «Интеру» борьбу за Скудетто в нынешнем сезоне:

«Нынешний „Интер“ выглядит сильнее, чем тот, что был при Манчини. Думаю, они выступят успешно и финишируют выше, чем в последних сезонах. В топ-3 их точно вижу».

Напомним, «нерадзурри» начали сезон с 4-х побед подряд.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 12:30
Я тоже так думаю
Горбатый навсегда
сегодня в 12:28
    10 seconds to stars
    сегодня в 12:27
    Милан против)
    ДАША Д
    сегодня в 12:09
    До финиша еще далеко, но уже точно не вылетят.
    FILL3287
    сегодня в 12:03
    Этот клуб и в пятерке не будет снова!!!!
    Просто расформировать и купить тохиру лучше дженоа или болонью,и то ТОЛК БУДЕТ.
    Алексей Буренин
    сегодня в 12:02
    Да сейчас Интер впечатляет
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