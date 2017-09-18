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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Председатель «Кристал Пэлас»: «Я ошибся в ситуации с де Буром, но не извинюсь»

сегодня, 13:41

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш признался, что не жалеет о своем решении уволить экс-наставника команды Франка де Бура после 4-х поражений на старте сезона:

«Клуб и я поступили неправильно по отношению к Франку. Но я никогда не извинюсь за то, что рискнул, пытаясь улучшить ситуацию. Благими намерениями вымощена дорога в ад.

Я могу понять некоторых фанатов, которые считают, что 4 игры - слишком малый срок, но результаты были плачевными. Франк был в команде с 1 июля, и я посчитал, что эта затея не будет успешной».

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Все комментарии
ДСА
сегодня в 14:10
Улучшения тем временем не настало.
Василий 50
сегодня в 13:59
Не надо было его назначать.
Де Бур показал себя в "Интере".
Его увольнение правильное решение.
Owl Fake
сегодня в 13:55
Это Ходжсону нечего терять в его 70 с лишним. Но а кто другой в это самое нырнёт, помня как поступили с де Буром?
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