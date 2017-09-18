Председатель «Кристал Пэлас»: «Я ошибся в ситуации с де Буром, но не извинюсь»

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш признался, что не жалеет о своем решении уволить экс-наставника команды Франка де Бура после 4-х поражений на старте сезона:

«Клуб и я поступили неправильно по отношению к Франку. Но я никогда не извинюсь за то, что рискнул, пытаясь улучшить ситуацию. Благими намерениями вымощена дорога в ад.

Я могу понять некоторых фанатов, которые считают, что 4 игры - слишком малый срок, но результаты были плачевными. Франк был в команде с 1 июля, и я посчитал, что эта затея не будет успешной».

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