Бэйл: «Свист фанатов - это часть футбола, с этим нельзя ничего поделать»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, игрой которого недовольны некоторые болельщики клуба, после гола в ворота «Реала Сосьедад» в матче 4-го тура Ла Лиги, признался, старается сделать все возможное, чтобы избежать свиста в свой адрес:
«Свист фанатов - это часть футбола, с этим нельзя ничего поделать. Нужно лишь усердно работать, чтобы этого не случалось.
Самое важное - победа и три набранных очка. Нам была нужна эта победа».
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Я ещё могу понять свистунов , но не когда не понимал лицимеров , зачем люди ведут себя так
Я ещё могу понять свистунов , но не когда не понимал лицимеров , зачем люди ведут себя так