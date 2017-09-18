Бэйл: «Свист фанатов - это часть футбола, с этим нельзя ничего поделать»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, игрой которого недовольны некоторые болельщики клуба, после гола в ворота «Реала Сосьедад» в матче 4-го тура Ла Лиги, признался, старается сделать все возможное, чтобы избежать свиста в свой адрес:

«Свист фанатов - это часть футбола, с этим нельзя ничего поделать. Нужно лишь усердно работать, чтобы этого не случалось.

Самое важное - победа и три набранных очка. Нам была нужна эта победа».

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