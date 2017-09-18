Руни: «Хочу публично извиниться за непростительное безрассудство»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни принес извинения после того, как суд признал его виновным в вождениии в нетрезвом виде. Руни на два года лишен водительских прав, а также приговорен к 100 часам исправительных работ.

«После сегодняшнего слушания я хочу публично извиниться за непростительное безрассудство. Это было абослюно неправильно.

Я уже попросил прощения у семьи, тренера, председателя правления и всех членов ФК „Эвертон“. Теперь хочу извиниться перед фанатами и всеми теми, кто следил за моими выступлениями и поддерживал меня на протяжении моей карьеры.

Конечно же, я принимаю решение суда и надеюсь, что смогу исправиться через общественные работы».

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