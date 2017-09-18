Наингголан: «„Ювентус“ по-прежнему является лучшей командой в Италии»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан считает, что «Ювентус» - главный претендент на победу в Серии А в сезоне-2017/18:

«Считаю, что уровень соперничества в итальянском футболе вырос. Думаю, лига станет еще более сбалансированной. Команды стали лучше.

По-прежнему ли „Ювентус“ является фаворитом? Конечно. Они потерпели неприятное поражение от „Барселоны“, но все еще являются лучшей командой в Италии. Рядом с ними поставил бы „Наполи“. Мы тоже где-то там».

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