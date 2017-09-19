Лунёв: «Не хотелось оплошать перед болельщиками „Уфы“»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв в эфире передачи «8-16» поделился впечатлениями от победы в домашнем матче 10-го тура РФПЛ (3:0) над бывшим клубом – «Уфой»:

«Готовился к игре с „Уфой“, можно сказать, с особыми чувствами. Было, может быть, некоторое волнение. Не хотелось оплошать перед болельщиками „Уфы“, хотелось что-то доказать тренерам. Хотя и так стараюсь доказывать. О чём говорил с бывшими одноклубниками перед матчем? Секретная информация.

У нас каждая игра без моментов у моих ворот. Разве у нас с „Динамо“ были моменты? С „Амкаром“, с „Ростовом“? Так что, в принципе, была обычная игра. Стараешься быть в тонусе, держать концентрацию до конца игры. Получается или нет – пожалуйста, оценивайте.

От Манчини подсказок не слышу ни во время матча, ни на тренировках. Как такового диалога между нами нет. Все тактические моменты он доносит до тренера вратарей, а тот уже передаёт нам.

Ощущения от такого прогресса, как у меня, невероятные. У каждого есть две руки, две ноги. У всех есть возможности, и мы сами кузнецы своего счастья. Надо работать».

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