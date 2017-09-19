Фернандеш: «„Локо“ сыграл откровенно слабо. Надеюсь, такое не повторится»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал поражение от «Амкара» в матче 10-го тура РФПЛ (0:1):

«Плохой матч для нас. Играли дома и должны были набирать максимум очков, но вместо этого... Главная проблема понятна – не забили. Соперник очень быстро открыл счёт, воспользовавшись нашей потерей концентрации, и закрылся, нам было очень сложно создавать моменты. „Амкар“ защищался всей командой. А мы сыграли откровенно слабо. Надеюсь, такое не повторится.

Наша цель – быть в пятёрке. Для этого нужно выигрывать дома по максимуму. Особенно у таких команд как „Амкар“. Есть ещё Лига Европы, где мы неплохо стартовали – ничья с „Копенгагеном“, командой из Лиги чемпионов. А теперь на носу матч в Кубке России, нужно уже думать о нём.

Фанаты недовольны, что команда не подошла к трибуне после игры? Думаю, это не главное, о чём сейчас стоит говорить. Думаю, болельщики нас поймут. После такого поражения игроки тоже очень злы. Мы едины с болельщиками. Не надо искать конфликт там, где его нет».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте