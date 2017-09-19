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Обляков: «Вроде бы настраивались на матч с „Зенитом“. Не знаю, почему не получилось»

сегодня, 04:34
ЗенитЗенит3 : 0УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков подвёл итоги матча 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3):

«Не знаю, почему так получилось. Выходит, не сумели предотвратить того, о чём говорил главный тренер. Вроде бы настраивались, но не понимаю, почему не получилось...

Стал ли пенальти определяющим моментом? Не думаю. В какой-то степени да, но не на сто процентов.

Иванович сказал, что матч с “Уфой” был одним из самых тяжёлых в сезоне? Это его мнение. Мы собой не можем быть довольны, потому что проиграли. Сложно сказать, по игре ли счёт.

Погода была не очень, хорошо, что играли под крышей. Понравилась атмосфера на стадионе.

Трибуны скандировали фамилию Семака? Сергей Богданович Семак – не последний человек для „Зенита“. Он здесь играл, тренировал эту команду. Его в Петербурге любят».

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