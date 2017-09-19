«Кёльн» требует переигровки матча с дортмундской «Боруссией»

Руководство «Кельна» не согласно с поражением команды от дортмундской «Боруссии» (0:5) в матче 4-го тура Бундеслиги и намерено добиться переигровки поединка.

Дело в том, что при счете 1:0 в пользу «шмелей» в ворота «козлов» влетел еще один мяч, однако случилось это после свистка главного арбитра встречи, который усмотрел за мгновение до этого фол на голкипере «Кельна». Тем не менее, судейская бригада решила взять паузу и обраться за помощью к видеоассистенту, а после совещания приняла решение засчитать гол.

В «Кельне» намерены оспорить результат.

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