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«Кёльн» требует переигровки матча с дортмундской «Боруссией»

сегодня, 09:01
БоруссияБоруссия5 : 0КельнКельнМатч завершен

Руководство «Кельна» не согласно с поражением команды от дортмундской «Боруссии» (0:5) в матче 4-го тура Бундеслиги и намерено добиться переигровки поединка.

Дело в том, что при счете 1:0 в пользу «шмелей» в ворота «козлов» влетел еще один мяч, однако случилось это после свистка главного арбитра встречи, который усмотрел за мгновение до этого фол на голкипере «Кельна». Тем не менее, судейская бригада решила взять паузу и обраться за помощью к видеоассистенту, а после совещания приняла решение засчитать гол. 

В «Кельне» намерены оспорить результат.

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Все комментарии
Аргeнтинeц
сегодня в 09:44
Там и близко не было фола на голкипере
DEIVID 2 ответил dzvinka
сегодня в 09:43
dzvinka:
они обкурились? там чистый гол, воротнику мяч скотчем на тренировках лучше примотайте.
Дело не в этом , а в том, что после свистка мяч был забит, в этом и весь скандал.
dzvinka
сегодня в 09:41
они обкурились? там чистый гол, воротнику мяч скотчем на тренировках лучше примотайте.
Napoleon Bonapart
сегодня в 09:38
Как Ярмолка перебрался в БД, так и начались скандалы. Толи еще будет.....
minai
сегодня в 09:35
Просто это звук шёл с опережением картинки, а посмотрели видео и всё ништяк. Вот какая польза от видеоповторов. Переигрывать надо - факт.
нечитайло
сегодня в 09:31
Не проканает
DEIVID 2
сегодня в 09:27
Если за них вступится Баккенбаэр, то переигровке быть.
Алексей Буренин
сегодня в 09:05
Шмели, козлы, смешно правда
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