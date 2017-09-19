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Газизов: «Грубые ошибки судей в матчах РФПЛ - тенденция, нужны видеоповторы»

сегодня, 11:09
ЗенитЗенит3 : 0УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признал, что «горожане» по делу уступили «Зениту» в поединке 10-го тура чемпионата России, но отметил, что без грубой судейской ошибки не обошлось:

«Не могу сказать, что ошибки арбитра сильно повлияли на исход нашего матча с „Зенитом“, но второй гол точно отразился на игроках. Мы могли включиться в игру, если бы реализовали свои шансы. А тут засчитывают такой гол, после которого сложно вернуться. Ошибки судьи были явные, даже не надо обращаться к компетентным органам. Любому человеку с обычным зрением эпизод понятен – мяч ушел за пределы поля. Почему боковой арбитр принимает такие решения? „Зенит“ забивал „Уфе“, а на него нашло затмение в это время или он зажмурился. Бывают такие человеческие моменты. Уверен, что глава судейского комитета Будогосский разберет этот вопрос. Наверно, тоже расскажет, что боковой зажмурился. Это как один из вариантов ответа. Тут ничего не поделать. Просто этот эпизод в очередной раз доказывает, что в российском футболе не обойтись без прогресса. Я говорю о системе видеоповторов и фиксации голов. В этом розыгрыше чемпионата России было уже несколько грубых ошибок судей, которое приводили к голу. Я говорю не только про наши матчи. Это тенденция. Нам остается надеяться на лучшее.

Что касается самого матча, то „Зенит“ победил абсолютно по делу. Соперник показывал хороший футбол, и надо его за это поблагодарить. К сожалению, мы не смогли ничего противопоставить питерской команде. Понятно, что есть судейские ошибки, но результат закономерен».

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 11:32
Видеоповторы просто необходимы!
Т34
сегодня в 11:24
Это "Уфа", можно и зажмуриться. С "армейцами" судья зажмурился, когда те проиграли "Ахмату", так получил такой "эмоциональный заряд" от руководства клуба, что теперь вообще боится закрывать глаза. И прогресс в футболе, за который мы так ратуем, не исключит судейских ошибок, а судьи, зная о том, что есть видиоповторы, вообще не будут принимать ответственные решения, давая это на откуп видеоаппаратуре.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:22
боковой зажмурился
Igo0rek
сегодня в 11:13
Это далеко не единственная проблема РПЛ. Народ на стадион приходит разве что у Зенита и Спартака. Команды показывают ужасный футбол, многие поля не соответствуют нормам, инфраструктуры ноль, во главе РФС воры и те, кому на сам футбол по сути плевать.

Исправлять нужно все!
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