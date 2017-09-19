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Кокорин: «Жёсткая конкуренция в „Зените“ - это нормально, давно её не было»

сегодня, 08:46

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин считает, что конкуренция между игроками «сине-бело-голубых» идет на пользу команде:

«У нас много народа. Мы обязаны уметь играть без ключевых футболистов. Нобоа выдает хорошие игры, Краневиттер в порядке, все хотят играть, жесткая конкуренция на каждой позиции, но это нормально, давно ее не было».

Напомним, что вчера в рамках матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Уфу».

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Все комментарии
Чёрный берет ответил Казанский
сегодня в 09:45
Казанский:
У нас много народа. ------------------- Народа много,на 4 состава.Футболистов мало))
Да уж, с татарами не сравниться.....
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 09:45
Казанский:
У нас много народа. ------------------- Народа много,на 4 состава.Футболистов мало))
Поправочка, на 5 составов.
А всех футболистов к себе Бердый переманил в Казань.
Довольствуемся малым.
drug01
сегодня в 09:42
Зенит открыл новую систему игры,даже Кокорин заиграл!
Аргeнтинeц
сегодня в 09:42
Кокурин ветеран Зенита. Знает как в команде было "давно"
Gunslinger
сегодня в 09:40
Саня всё правильно сказал!
Теперь главное без травм и спокойно выполнять поставленную задачу в 35 голов!
И не обращать внимания на провокации со стороны!!!
Faustello
сегодня в 09:36
Кокора пока хорош надо признать.
Ternan
сегодня в 09:29
Так вот оказывается чего ему не хватало!
Sem25 ответил DEIVID 2
сегодня в 09:05
DEIVID 2:
Жесткая конкуренция была бы при отсутствии лимита, а это так ...
Это так, но газпром создал конкуренцию отдельно для российских футболистов. Группа атаки: Кокорин, Дзюба, Шатов, Полоз - уже в состав не помещаются, а есть еще Дриусси и Ригони.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 08:59
В Зените давно была конкуренция) Ещё со времён Гарика, доходило до того, что тому приходилось рубить по леговски)). А бедный Спаллети получал даже пинок по задним полушариям от твитераста, что тот даже ходил потом на полусогнутых с опущенной головой.
Казанский
сегодня в 08:55
У нас много народа.
-------------------
Народа много,на 4 состава.Футболистов мало))
FILL3287
сегодня в 08:53
заговорило полено
ахахахаха
DEIVID 2
сегодня в 08:52
Жесткая конкуренция была бы при отсутствии лимита, а это так ...
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