Кокорин: «Жёсткая конкуренция в „Зените“ - это нормально, давно её не было»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин считает, что конкуренция между игроками «сине-бело-голубых» идет на пользу команде:

«У нас много народа. Мы обязаны уметь играть без ключевых футболистов. Нобоа выдает хорошие игры, Краневиттер в порядке, все хотят играть, жесткая конкуренция на каждой позиции, но это нормально, давно ее не было».

Напомним, что вчера в рамках матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Уфу».

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