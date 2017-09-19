Ужасный промах с пенальти форварда сборной Колумбии Гутьерреса

Зрители матча чемпионата Колумбии между «Жуниор» и «Тигрес» стали свидетелями одного из худших пенальти в истории футбола.

На 78-й минуте поединка хозяева получили право на пенальти, и форвард сборной Колумбии Тео Гутьеррес подошел к «точке» с мыслью увеличить отрыв своей команды, которая к тому моменту вела со счетом 2:0.

Однако в развитие событий вмешалось поле стадиона, качество которого оставляло желать лучшего. При пробитии одиннадцатиметрового нога Гутьерреса погрязла в газоне, а сам удар вышел ужасно неточным и слабым.

Матч, тем не менее, завершился победой «Жуниор» - 2:0.

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