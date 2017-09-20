Бош: «Не ожидали такого давления от „Гамбурга“. Так с нами не играл даже „Тоттенхэм“»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош отметил, что его команде нелегко далась выездная встреча с «Гамбургом», несмотря на убедительную победу «шмелей» (3:0):

«Я горжусь своей командой. Это было нелегко. Я даже скажу, что это была самая сложная игра на сегодняшний день. Мы не ожидали такого давления от „Гамбурга“. Никто ещё так не играл против нас, даже „Тоттенхэм“.

Если вы снова не пропускаете и забиваете три мяча, ты должен гордиться своей командой. Что я и делаю. Очень рад, что мы одержали здесь победу».

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