Зидан: «Мяч просто не хотел залетать в ворота. В футболе такое случается»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнее поражение от «Бетиса» (0:1) в 5-м туре Примеры:

«Это плохо. Мяч просто не хотел залетать в ворота соперника, но это футбол, в нём такое случается. Не могу сказать, что мы показали отличную игру, но и плохой её не назову. Мы хорошо провели начало второго тайма. Сегодня мы создали 26 или 27 моментов. Но мяч не хотел залетать в ворота, особенно здесь, на нашем домашнем стадионе. Мне нравится слово „спокойствие“. Мы будем его сохранять. Мы будем спокойными.

Это уже третья домашняя игра, которая не была достаточно хороша для нас. Нам придётся принять это. Мы не думали, что будет именно так, но ничего уже не изменить. Мы можем изменить следующий матч и сделаем всё возможное для победы. В следующей домашней игре мы тоже должны отдать всё, чтобы выиграть».

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