Наставник «Бетиса»: «Нужно понимать, что у „Реала“ тоже есть слабые стороны»

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен прокомментировал выездную победу над «Реалом» в матче 5-го тура чемпионата Испании (1:0):

«Победа на „Бернабеу“ многое значит для нас. Она сделает нас сильнее и придаст нам уверенности. Мы взяли три престижных очка, добыв победу на „Бернабеу“. Чтобы победить здесь, вам придётся пройти настоящее испытание, и вам должна сопутствовать удача.

Нужно понимать, что у „Реала“ тоже есть свои слабые стороны. Адан (Прим. – вратарь „Бетиса“) был великолепен, но мы тоже проводили атаки и имели свои моменты.

Соперник продолжал наседать, и нам было непросто заполучить мяч. Мы очень хорошо действовали в обороне, но чем дольше мяч находится у соперника, тем больше у него будет моментов. Играть против таких команд очень сложно, но я доволен, ведь мы хорошо работали с мячом и заставили соперника побегать».

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