Конте: «Для „Челси“ важен каждый турнир. Будем биться в каждой игре»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (5:1) в 3-м раунде Кубка Лиги и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Эвертоном» в следующей стадии турнира:

«Мы должны быть довольны результатами сегодняшнего вечера. Мы одержали уверенную победу и теперь сыграем в следующем матче Кубка Лиги. Сегодня я дал шанс проявить себя некоторым игрокам, и они оправдали доверие. Кроме того, в этом матче смогли принять участие футболисты из нашей академии, что очень хорошо для клуба.

Матч с „Эвертоном“ будет очень сложным. У „Эвертона“ одна из сильнейших команд чемпионата, но мы готовы встретиться с ними. Для нашего клуба важен каждый турнир. Мы будем биться за победу в каждой игре, и если футболисты будут действовать так же, как сегодня, я продолжу давать им шансы проявить себя. Я жду такой самоотдачи в каждом матче».

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