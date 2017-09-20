Моуриньо: «Станет ли английский футбол лучше без Кубка Лиги? Возможно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после победы над «Бёртоном» (4:1) в матче 3-го раунда Кубка Лиги высказался по поводу целесообразности проведения этого турнира:

«Если вы спросите меня: „Сможет ли английский футбол выжить или даже стать лучше без этого турнира?“, то я отвечу: „Возможно“.

Может быть, в этом случае у нас останется больше сил на еврокубки. А так любой официальный турнир важен как для „Манчестер Юнайтед“, так и для меня, как тренера. Хочу, чтобы и игроки разделяли это мнение. Мы должны уважать турнир, его спонсоров, соперников. Многие из нас прилагают максимум усилий ради победы в нём.

Если мы сможем выиграть его, то мы это сделаем. Если не победим, значит, соперник был лучше нас».

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