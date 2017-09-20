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Аллегри: «Игуаин не забил, но показал хорошее движение»

сегодня, 06:51
ЮвентусЮвентус1 : 0ФиорентинаФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Фиорентиной» (1:0) в 5-м туре чемпионата Италии высказался по поводу того, что форвард «бьянконери» Гонсало Игуаин стал реже поражать ворота соперника:

«Это была важная победа. В первом тайме мы не смогли забить гол, нам постоянно приходилось вести борьбу. В таких матчах необходимо рисковать, и во втором тайме мы сыграли лучше.

Игуаин забил только 2 мяча в 5 встречах Серии A? Бывают такие периоды. Зато сегодня он показал хорошее движение и оставил положительное впечатление. Ему нужно сохранять спокойствие. В прошлом сезоне он тоже не забивал три или четыре игры подряд.

Я не считаю это каким-то сигналом. Он просто должен положительно отреагировать на эту ситуацию, обернув негатив в позитив».

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 07:17
Когда будет нужно, Игуаин забьет.
Rafus Scorpius
сегодня в 06:53
Двигай телом Гонсало, а там и мяч задвигаешь в ворота))). Форца Юве!
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