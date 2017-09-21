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Семак: «Команды из ФНЛ как раз и являются фаворитами на данном этапе Кубка России»

сегодня, 01:56
ОлимпиецОлимпиец1 : 1УфаУфаЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Олимпийца» (1:1, пенальти – 1:4) в матче 1/16 финала Кубка России:

«Результат для нас неприемлемый. Что касается самой игры, то надо забивать, когда есть моменты. „Уфа“ создала моментов на несколько победных матчей. Игроки соперника старались, умирали на поле, ждали наших ошибок и дождались. Пенальти – это лотерея, но я считаю, что наша команда должна была сегодня выигрывать при любых раскладах и любом составе. Оправданий игре и вылету из Кубка нет.

К пенальтистам вопросов нет, даже когда пробили сильно выше ворот. Это эмоции, состояние, усталость накапливается, и ни один игрок, даже самый великий, не бьёт пенальти со стопроцентной реализацией. Не думаю, что наш вратарь удивился, когда к „точке“ подошёл его коллега. Это нередкая ситуация в футболе. Есть игрок, который бьёт пенальти, и есть вратарь, который хочет отбить удар. Сильнее оказывается тот, кому больше везёт.

Фаворитами в Кубке России на данном этапе являются как раз команды ФНЛ. Они очень серьёзно подходят к турниру. Для нас это возможность выпустить тех игроков, которые реже выходят на поле, дать им шанс доказать, проявить себя. „Уфа“ играет в очень плотном графике, матчи проходят через два дня, и мы просто не могли привезти сильнейших игроков, которым нужно восстанавливаться к следующей встрече».

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