Ганчаренко: «Моя задача – оберегать Оланаре и искать ему применение»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко убеждён, что нападающий Аарон Оланаре, в текущем сезоне часто критикуемый за свою игру, ещё принесёт «армейцам» пользу:

«Оланаре много пропустил – долго лечился. В это время мы уже наиграли связи. Аарон из тех игроков, которые должны больше играть, чтобы почувствовать себя в своей тарелке. У нас хорошие связи: Жамалетдинов, Чалов, Витиньо. Не хочется что-то менять. Уверен, в дальнейшем Оланаре принесет нам пользу. Какой бы ты обоймой ни располагал, всегда найдётся объект для критики. Моя задача – оберегать Аарона и искать ему применение. Что я и делаю».

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