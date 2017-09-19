ВФСО: «Вопрос отставки Калитвинцева в настоящее время не стоит»

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» выступило с официальным заявлением для прессы, где сообщило, что на данный момент вопрос отставки главного тренера «бело-голубых» Юрия Калитвинцева не стоит.

«В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера Футбольного клуба „Динамо“ (Москва) Ю.Н. Калитвинцева ВФСО „Динамо“ как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит.

По словам Председателя ВФСО „Динамо“ Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям», — говорится в сообщении.

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