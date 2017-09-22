Бубнов: «ЦСКА через „Динамо“ будет готовиться к встрече с МЮ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего поединка «Динамо» - ЦСКА в рамках 11-го тура РФПЛ:

«ЦСКА провёл масштабную ротацию в Кубке России: Ганчаренко дал восстановиться лидерам. „Армейцы“ должны быть свежими, тогда как динамовцы потратили больше сил, у них не было возможности заменить всю основу. Зато они использовали кубковый матч в Нальчике как репетицию – им нужно перестраиваться после травм Панченко и Рыкова. У ЦСКА в свою очередь не сыграет Головин, который дисквалифицирован.

„Динамо“ испытывает трудности в обороне, да и в атаке, но в целом смотрятся неплохо. Отбирали очки у „Спартака“, „Зенита“, но команда нестабильна. Кроме того, пошли разговоры об отставке Калитвинцева, поэтому для бело-голубых сейчас все матчи решающие. ЦСКА очевидный фаворит. Они будут готовиться к МЮ через „Динамо“, также „армейцы“ понимают, что есть возможность подтянуться к „Краснодару“ или „Зениту“.

Прогноз – победа ЦСКА со счётом 2:0».

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