«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом»
«Вест Хэм»: Харт, Сабалета, Рид, Огбонна, Фонте, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Антонио, Арнаутович, Чичарито.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли, Кейн.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Наставник хозяев Славен Билич накануне поединка отметил, что считает «Тоттенхэм» самой симпатичной командой в Премьер-Лиге.
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