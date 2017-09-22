Педро Роша: «Очень хотелось помочь партнерам, тянуло на поле»

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша прокомментировал ничью с «Анжи» (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Смотрел за матчем с трибуны. Очень хотелось помочь партнерам, тянуло на поле. Увы, сегодня не мог сыграть. Сделаю это в следующем матче. У нас не получилось победить „Анжи“, но команда билась до последней минуты.

Атмосфера в команде перед Лигой чемпионов? Самая лучшая. Уверен, нас ждет большой матч и мы сделаем все ради победы», - сказал Педро Роша.

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