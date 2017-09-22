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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Матч завершен Лестер Сити 2:3 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 69’ Жирона 0:3 Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 Матч завершен СПАЛ 2:3 Наполи
21:45 65’ Ювентус 3:0 Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 Матч завершен Спартак М 2:2 Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 Матч завершен Фенербахче 2:1 Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 Матч завершен Лион 3:3 Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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Педро Роша: «Очень хотелось помочь партнерам, тянуло на поле»

сегодня, 22:03
СпартакСпартак2 : 2АнжиАнжиМатч завершен

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша прокомментировал ничью с «Анжи» (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Смотрел за матчем с трибуны. Очень хотелось помочь партнерам, тянуло на поле. Увы, сегодня не мог сыграть. Сделаю это в следующем матче. У нас не получилось победить „Анжи“, но команда билась до последней минуты.

Атмосфера в команде перед Лигой чемпионов? Самая лучшая. Уверен, нас ждет большой матч и мы сделаем все ради победы», - сказал Педро Роша.

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Брулин
сегодня в 22:32
"Лучшая атмосфера" - особенно в защите. Выход пять в одного защитника - это рекорд?
ABir
сегодня в 22:32
Ждём на матче с Ливером!
Evilhuman
сегодня в 22:26
кто-нибудь разбудите его и объясните куда он попал, бредит же всё время
Russiаnhammer
сегодня в 22:11
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