Скрипченко: «Пенальти высосали из пальца, давайте на равных посоревнуемся»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко остался недоволен судейством в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).
«Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальца. Давать такое преимущество „Спартаку“ в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее.
Мы были ближе к победе. В эпизоде со вторым пропущенным голом надо было разрядить обстановку, выбить мяч и довести матч до логической победы. Это потеря очков для нас. Сожалею, что так случилось. Мы были сильнее сегодня», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Каррера красава, только не увольняйте его!
Каррера красава, только не увольняйте его!
А пенальти был.Нечего по игроку играть.И неважно, кто там из них габаритнее.Не надо ему мешать играть по мячу с помощью толчков.
А пенальти был.Нечего по игроку играть.И неважно, кто там из них габаритнее.Не надо ему мешать играть по мячу с помощью толчков.
Безобразное судейство, испортил всю игру...
Безобразное судейство, испортил всю игру...
Левых пенок бить дают,
Нас судья тащил как мог,
Но печальный был итог..
Левых пенок бить дают,
Нас судья тащил как мог,
Но печальный был итог..