Скрипченко: «Пенальти высосали из пальца, давайте на равных посоревнуемся»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Матч завершен Лестер Сити 2:3 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 Матч завершен СПАЛ 2:3 Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 Матч завершен Спартак М 2:2 Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 Матч завершен Фенербахче 2:1 Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 43’ Лион 1:1 Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
  • Главные новости
  • Все новости
21:24
«Ливерпуль» одержал победу в перестрелке с «Лестером»52
20:56
«Спартак» и «Анжи» сыграли вничью492
19:06
«Реал» переиграл «Алавес» благодаря двум мячам Себальоса146
18:56
Гол Лукаку помог МЮ обыграть «Саутгемптон»54
18:52
«Манчестер Сити» разобрался с «Кристал Пэлас»76
21:35
«Фенербахче» оказался сильнее «Бешикташа»2
21:28
Президент «Анжи»: «„Спартак“ привыкает, что их хорошо судят»18
21:22
Дортмундская «Боруссия» деклассировала гладбахскую10
21:09
Скрипченко: «„Анжи“ потерял очки, мы были сильнее „Спартака“»46
20:57
«Наполи» вырвал победу у СПАЛа4
20:40
Эксперт: «Арбитр неверно назначил пенальти на Джано в матче „Спартак“ - „Анжи“»46
20:36
Слуцкий: «Очень разочарованы»11
20:30
Почеттино: «Я влюблен в Кейна!»15
20:28
Конте: «„Сток Сити“ - очень непростой соперник»8
20:20
«Кристал Пэлас» - первый английский клуб высшей лиги, проигравший 6 первых матчей «всухую»8
20:08
Яковлев: «Я не трогал Джано»13
20:03
Джано получил травму в матче с «Анжи»6
19:58
Недвед возобновил карьеру в чешском любительском клубе4
19:52
«Монпелье» прервал победную серию ПСЖ18
19:43
«Манчестер Сити» выиграл 6 последних матчей с общим счетом 24:213
19:36
Моуриньо: «Могли забить три или четыре мяча»8
19:29
Шунич: «„Динамо“ пора начинать побеждать»6
19:17
Марио Фернандес: «Надеюсь, смогу сыграть с „Манчестер Юнайтед“»11
19:14
Калитвинцев: «„Динамо“ заслужило очко за дисциплину и самоотверженность»21
19:11
Ганчаренко: «Хотелось победить, но не получилось»4

Скрипченко: «Пенальти высосали из пальца, давайте на равных посоревнуемся»

сегодня, 21:33
СпартакСпартак2 : 2АнжиАнжиМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко остался недоволен судейством в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

«Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальца. Давать такое преимущество „Спартаку“ в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее.

Мы были ближе к победе. В эпизоде со вторым пропущенным голом надо было разрядить обстановку, выбить мяч и довести матч до логической победы. Это потеря очков для нас. Сожалею, что так случилось. Мы были сильнее сегодня», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
mphuZ
сегодня в 21:44
Уже месяц без побед, но столько гонара.. Ведь это не решающий же пенальти был, а всего лишь на 12-13 минуте.
Байкал Иркутск ответил andreika20133
сегодня в 21:44
andreika20133:
Тебе самому то не стыдно??? Там на повторе только слепой не видит симуляции.
Он тебе дизл. может ответить! А что такое стыд и совесть он не знает!
Kuprin
сегодня в 21:44
На равных Федун не потянет!
Некит_Зенит
сегодня в 21:44
Даже в интервью чемпион унижен хахаха. 5 спартак 5 Е
andreika20133 ответил Шуnя771
сегодня в 21:42
Шуnя771:
Пенальти был... и не один... Безобразное судейство, испортил всю игру...
Тебе самому то не стыдно??? Там на повторе только слепой не видит симуляции.
Байкал Иркутск
сегодня в 21:42
Гл. тренер команды, которая влетает до этого матча всем и вся с разгромами, говорит Спартаку давайте сыграем на равных, мы сильнее! И он прав в этом! Неужели и сейчас болельщики Спартака будут и после этого что то там доказывать?!
Каррера красава, только не увольняйте его!
Evilhuman
сегодня в 21:41
ишь чего захотел, когда это кб на равных играли, они и не на равных то с трудом ноги уносят
leds
сегодня в 21:40
Зато мясные больше всех про судейство ноют)))
valdsx
сегодня в 21:40
он по глупословию похож на того армянина из арарата, тоже великий тренер. он видимо не видел грязную игру своих подопечных на которые судья закрывал глаза. плохо когда тренер вкушает победу не дожидая окончания матчя. это не тренеры а мечтатели.
dargo
сегодня в 21:39
на равных страшновато
ABir
сегодня в 21:38
О вашей силе говорит место в турнирной таблице. За очко Скажите спасибо раздолбайство Спартака!
Virtual Reminiscence .
сегодня в 21:38
Ага, тогда давайте фиксировать все нарушения и пересмотрим момент со штрафным Анжи, момент с Джикией, Бакаевым и кучу эпизодов с Адриано.
А пенальти был.Нечего по игроку играть.И неважно, кто там из них габаритнее.Не надо ему мешать играть по мячу с помощью толчков.
wingback
сегодня в 21:38
Не могут они на равных! Разве только в пердиве...
cska.78
сегодня в 21:37
Честная игра и спартак - несовместимы!
Шуnя771
сегодня в 21:36
Пенальти был... и не один...

Безобразное судейство, испортил всю игру...
Igo0rek
сегодня в 21:34
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100