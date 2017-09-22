Скрипченко: «Пенальти высосали из пальца, давайте на равных посоревнуемся»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко остался недоволен судейством в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

«Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальца. Давать такое преимущество „Спартаку“ в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее.

Мы были ближе к победе. В эпизоде со вторым пропущенным голом надо было разрядить обстановку, выбить мяч и довести матч до логической победы. Это потеря очков для нас. Сожалею, что так случилось. Мы были сильнее сегодня», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

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