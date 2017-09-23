Копейкин: «„Спартаку“ силёнок явно не хватает»

Экс-игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин прокомментировал выступление «Спартака» в поединке 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2):

«С чем связано то, что „Спартак“ регулярно пропускает в концовке матчей? С потерей концентрации и неоптимальными физическими кондициями. Нет в игре ни легкости, ни свежести. Силенок явно не хватает. Впечатление – будто не Глушаков с Комбаровым остались летом без отпуска, а вся команда. Что-то в подготовке Каррера перемудрил. Не Каррера, а тренер по физподготовке? Этого тоже нельзя исключать. Хотя в матче с „Анжи“, когда петух в одно место клюнул, спартаковцы на последних минутах все-таки сумели прибавить. Организовали навал и спасли очко.

Можно ли похвалить хоть кого-то у „Спартака“? Разве что Мельгарехо. Вышел на замену в концовке и эффектным ударом принес команде ничью. Остальные же всю игру тачку возили…»

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