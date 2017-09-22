Бакаев: «С такой игрой „Спартак“ может пропустить пять голов от „Ливерпуля“»

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев остался недоволен своей игрой в матче 11-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).

«Конечно, так играть нам нельзя, если с „Ливерпулем“ будем играть так же, как с „Анжи“, то можем пропустить пять голов. Будем работать над своей игрой и постараемся исправить положение, в котором оказались.

Как могу оценить свою игру? Никак. Если бы я забил гол или отдал голевую передачу, тогда выполнил бы свою работу».

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