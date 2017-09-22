Бакаев: «С такой игрой „Спартак“ может пропустить пять голов от „Ливерпуля“»

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев остался недоволен своей игрой в матче 11-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:2).
«Конечно, так играть нам нельзя, если с „Ливерпулем“ будем играть так же, как с „Анжи“, то можем пропустить пять голов. Будем работать над своей игрой и постараемся исправить положение, в котором оказались.
Как могу оценить свою игру? Никак. Если бы я забил гол или отдал голевую передачу, тогда выполнил бы свою работу».
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Забьют 4.
Удачи Спартаку!
Забьют 4.
Удачи Спартаку!
Просто Массима плохо настроил игроков на матч!
Все будет хорошо у нас! Должны уже начать подниматься с колен!
Просто Массима плохо настроил игроков на матч!
Все будет хорошо у нас! Должны уже начать подниматься с колен!
А Бакаев пожалуй был лучшим в сегодняшнем безобразии.
А Бакаев пожалуй был лучшим в сегодняшнем безобразии.
Не отчаиваться и не бояться.
Не отчаиваться и не бояться.