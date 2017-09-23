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Ловчев: «На ворота „Спартака“ выбегают пятеро против одного - это что?!»

вчера, 23:45
СпартакСпартак2 : 2АнжиАнжиМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал мнение по матчу 11-го тура чемпионата России «Спартак» - «Анжи» (2:2).

«Еще в прошлом году я сказал: не вижу у „Спартака“ никакой выстроенной игры. Да, „Спартак“ эмоционален. Но только с точки зрения кино, ибо интереснее, чем „Спартак“, сейчас никто не играет. На каждую концовку матчей нужно приходить, а не уходить с нее, как привыкли болельщики, когда все ясно. Нужно приходить и смотреть – как забивают „Спартаку“ или как забивает сам „Спартак“. Ведь с „Анжи“ команда не бросила играть, проигрывая 1:2. Лезла отыгрываться.

Я, как футболист, понимаю, когда надо атаковать, когда защищаться. Зачем всем подряд идти на угловой? Кто-то же должен страховать? Этому учит тренер! На занятиях, на установках четко произносятся фамилии тех, кто должен идти – высокие, умелые. И, даже когда пошли не те, тренер с бровки должен окриком остановить и вернуть! В результате на твои ворота выбегают пятеро против одного – это что???

Ну и надо признать, что „Спартак“ выглядит растерянно. Команда почему-то считает, что ей не фартит, но дело не в этом. Просто нет выстроенной тренером игры. Нет совершенно!

Делаю вывод: смотреть „Спартак“ интересно, но это анархия...»

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Все комментарии
ABir ответил yeychanin23
сегодня в 00:38
yeychanin23:
О, как! А в прошлом сезоне вроде бы понимали друг друга, нет?...)))
Тогда на эмоциях, на празднике было, а сейчас будни, рутина
Алексей За Красивый Футбол ответил Влад Богатырёв
сегодня в 00:36
Влад Богатырёв:
Это называется - нам тренер не указ. Играть ещё 15 минут с доп временем, а они побежали победу спасать. Как сказывал Лавров - "Де.Бл." Всех, кто не выполнил указание тренера штрафануть на кругленькую сумму.
У игроков Спартака от желания наконец победить стало рвать крышу - вперед бегут даже тогда, когда это не надо. Так было со вторым голом Анжи, так было со вторым голом Тосно. Нервишки.
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 00:33
    Алексей За Красивый Футбол ответил волгoдoн
    сегодня в 00:32
    волгoдoн:
    Ловчев бы лучше упомянул совершенно левый пенальти в ворота Анжи. Седой трепач.
    Т.е. если играя в футбол, я толкну тебя в спину, ты даже вякать не будешь?
    yeychanin23 ответил ABir
    сегодня в 00:30
    ABir:
    Тренер не говорит по русски, а игроки не знают итальянского. Это серьёзная проблема
    О, как! А в прошлом сезоне вроде бы понимали друг друга, нет?...)))
    vovinho11
    сегодня в 00:28
    Это отличная контратака, тебе ли не знать
    MALOVAR ответил ABir
    сегодня в 00:27
    Да и Реал рвали . Главное второй тайм не пешеходить и не удаляться
    ABir ответил MALOVAR
    сегодня в 00:26
    MALOVAR:
    Юрген Клоп не знает против кого ему играть ,Каррера запутал его окончательно. Думаю Адриано,Фернандо ,Комбаров по банке закатят и буудет 3-0
    У Спартака с англичанами такое бывало не раз.
    ABir ответил EvgenyS
    сегодня в 00:24
    EvgenyS:
    Это веселуха.
    С МЮ у вас тоже веселуха будет после кубковой фееричной игры и россыпи голов в матче с Динамо
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 00:21
    После матча с Марибором Ловчев говорил, что надо было идти вперёд игрокам Спартака, добивать врага. Тебя послушали эксперт). Я тогда говорил, что сказать легко, а как сделать?. Можно нарваться на контратаку, что в итоге сегодня и произошло. Задолбали эти экспертишки. Каждый видит и считает себя Бонопартом
    Удачи Спартаку с Ливерпулем. Будет трудно, очень. Ситуацию усугубляют травмы.
    MALOVAR ответил EvgenyS
    сегодня в 00:21
    Юрген Клоп тоже оптимист ,но Москва его охладит
    ABir
    сегодня в 00:18
    Тренер не говорит по русски, а игроки не знают итальянского. Это серьёзная проблема
    MALOVAR
    сегодня в 00:17
    Юрген Клоп не знает против кого ему играть ,Каррера запутал его окончательно. Думаю Адриано,Фернандо ,Комбаров по банке закатят и буудет 3-0
    arzamas
    сегодня в 00:11
    Спартак "веселая команда".) Может обыграть кого-хошь и слить кому-хошь.
    moskwa 09 ответил MALOVAR
    сегодня в 00:08
    MALOVAR:
    Анархия мать порядка,порвем Ливерпуль и все заговорят по другому
      EvgenyS ответил Footbolista
      сегодня в 00:08
      Footbolista:
      А как еще Анжи смог бы забить второй?
      Наверное никак, но за такой подарок спасибо обороне Спартака.
      Влад Богатырёв
      сегодня в 00:07
      Это называется - нам тренер не указ.
      Играть ещё 15 минут с доп временем, а они побежали победу спасать. Как сказывал Лавров - "Де.Бл."
      Всех, кто не выполнил указание тренера штрафануть на кругленькую сумму.
      drug01
      сегодня в 00:06
      Пора делать большие перемены.....
      papic337
      сегодня в 00:05
      Как всегда, все на Спартак, а Ловчев впереди всех. Очень удобная позиция. Он всегда видит у Спартака только плохое, хорошее не замечает. Характер такой. Провалы в обороне случаются у всех команд, а не только у Спартака. Пусть посмотрит как Динамо С-П забивало Зениту. Что это? Не провалы в обороне? Или Манчини не умеет ставить игру в защите? Просто это был через чур эмоциональный порыв игроков забить ещё один гол и выиграть.
      Footbolista
      вчера в 23:57
      А как еще Анжи смог бы забить второй?
      волгoдoн
      вчера в 23:55
      Выкуп успешно произведен
      cska.78 ответил волгoдoн
      вчера в 23:54
      волгoдoн:
      Ловчев бы лучше упомянул совершенно левый пенальти в ворота Анжи. Седой трепач.
      Был бы в ворота спартака, обязательно бы упомянул :)
      EvgenyS ответил MALOVAR
      вчера в 23:54
      MALOVAR:
      Анархия мать порядка,порвем Ливерпуль и все заговорят по другому
      Оптимисты. :)
      Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
      вчера в 23:54
      О да, классика "Я же говорил" от Ловчева. Да какой бы не был Каррера тренер, ты в любом случае еще худший эксперт.
      cska.78
      вчера в 23:54
      У трюкачей уже 17 пропущенных, еще что-то про защиту ЦСКА говорят :)
      kastites
      вчера в 23:53
      Трое в подвал ,остальные ко мне
      Ты меня узнаешь ?
      Сейчас узнаешь.
      Это вспомнился фильм .Три мушкетёра и Дартатьян
      object iff
      вчера в 23:50
      это Спартак, детка=)
      MALOVAR
      вчера в 23:49
      Анархия мать порядка,порвем Ливерпуль и все заговорят по другому
      волгoдoн
      вчера в 23:48
      Ловчев бы лучше упомянул совершенно левый пенальти в ворота Анжи.
      Седой трепач.
      EvgenyS
      вчера в 23:47
      Это веселуха.
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