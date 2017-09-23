Ловчев: «На ворота „Спартака“ выбегают пятеро против одного - это что?!»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал мнение по матчу 11-го тура чемпионата России «Спартак» - «Анжи» (2:2).

«Еще в прошлом году я сказал: не вижу у „Спартака“ никакой выстроенной игры. Да, „Спартак“ эмоционален. Но только с точки зрения кино, ибо интереснее, чем „Спартак“, сейчас никто не играет. На каждую концовку матчей нужно приходить, а не уходить с нее, как привыкли болельщики, когда все ясно. Нужно приходить и смотреть – как забивают „Спартаку“ или как забивает сам „Спартак“. Ведь с „Анжи“ команда не бросила играть, проигрывая 1:2. Лезла отыгрываться.

Я, как футболист, понимаю, когда надо атаковать, когда защищаться. Зачем всем подряд идти на угловой? Кто-то же должен страховать? Этому учит тренер! На занятиях, на установках четко произносятся фамилии тех, кто должен идти – высокие, умелые. И, даже когда пошли не те, тренер с бровки должен окриком остановить и вернуть! В результате на твои ворота выбегают пятеро против одного – это что???

Ну и надо признать, что „Спартак“ выглядит растерянно. Команда почему-то считает, что ей не фартит, но дело не в этом. Просто нет выстроенной тренером игры. Нет совершенно!

Делаю вывод: смотреть „Спартак“ интересно, но это анархия...»

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