Копейкин: «„Китаец“ Оланаре совершенно бестолковый, хуже Траоре»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
19:00 сегодня Байер -:- Гамбург
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
13:30 сегодня Сампдория -:- Милан
16:00 сегодня Верона -:- Лацио
16:00 сегодня Интер -:- Дженоа
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
14:00 сегодня Урал -:- Тосно
16:30 сегодня Ростов -:- Локомотив М
16:30 сегодня Уфа -:- Арсенал Т
19:00 сегодня Краснодар -:- Зенит
Россия. ФНЛ 2017/2018, 15 тур
13:00 сегодня Енисей -:- Крылья Советов
14:00 сегодня Ротор -:- Кубань
17:00 сегодня Зенит-2 -:- Олимпиец
18:00 сегодня Балтика -:- Томь
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
22:00 сегодня Марсель -:- Тулуза
  • Главные новости
  • Все новости
08:43
Озил решил не продлевать контракт с «Арсеналом», игрок хочет летом перейти в МЮ17
23:35
«Барселона» благодаря двум автоголам обыграла «Жирону»76
21:33
Скрипченко: «Пенальти высосали из пальца, давайте на равных посоревнуемся»181
21:24
«Ливерпуль» одержал победу в перестрелке с «Лестером»94
20:56
«Спартак» и «Анжи» сыграли вничью904
09:46
Бензема попал в аварию0
09:34
Бубнов: «Надежды „Спартака“ на спасение чемпионата таят с каждым туром»9
09:25
Копейкин: «„Спартаку“ силёнок явно не хватает»5
09:12
В «Реале» продлили контракт с Льоренте0
09:04
Роджерс: «„Селтик“ устроит ничья в матче против „Андерлехта“»0
08:52
Аллегри: «Игуаин должен перестать чувствовать необходимость забить во что бы то ни стало»1
08:30
Альба: «Поставьте хоть двух игроков опекать Месси - он всё равно оставит всех позади»11
08:12
Аль-Хелаифи: «ПСЖ не может побеждать в каждом матче»1
00:57
Бубнов: «По результатам Манчини пока не превзошел Луческу»37
00:47
Венгер считает, что групповой этап Лиги чемпионов стал менее интересным26
00:44
Аллегри: «Думаю, мы готовы к матчу в Лиге чемпионов»1
00:32
Альба: «Вальверде отлично ротирует состав „Барселоны“»7
00:26
Неймар зарабатывает в ПСЖ около 100 тысяч евро в день40
00:21
В Мадриде появилась улица имени Ди Стефано7
00:15
Пьянич: «Это была хорошая игра во всех отношениях»1
00:09
Эмери: «Если всё пойдет хорошо, Неймар сыграет с „Баварией“»3
23:56
Милик получил травму колена4
23:48
Фибел: «Ничья со „Спартаком“ - неплохой результат»14
23:45
Ловчев: «На ворота „Спартака“ выбегают пятеро против одного - это что?!»53
23:38
«Ювентус» разгромил «Торино» в дерби10

Копейкин: «„Китаец“ Оланаре совершенно бестолковый, хуже Траоре»

сегодня, 08:20

Экс-игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин раскритиковал нападающего «армейцев» Аарона Оланаре:

«Оправдывает ли надежды молодежь? Жамалетдинов бегал, старался, но не было остроты. Чалов же совсем потерялся. Надеюсь, ребята будут прибавлять. В любом случае уж лучше их выпускать, чем „китайца“. Оланаре же из Китая привезли. Ума не приложу – зачем?! Как мог кому-то приглянуться? Совершенно бестолковый, никакой пользы. Хуже Траоре, которого в прошлом году постоянно критиковали. Тот хоть в аренде был, через полгода отправили, а у этого долгосрочный контракт…

Что с ним не так? Он не только забить не может. Каждый раз неправильно открывается, никуда не успевает, не в состоянии зацепиться за мяч. Думаешь – раз у парня неплохие физические данные, так пусть хотя бы впереди бегает, панику на защитников наводит… Но и этого нет! Вообще не тянет! Надо обратно в Китай отдавать». 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
VIPded
сегодня в 09:48
В начале очень даже был неплох и многообещающ... Потом долбанный кульбит и травма... Успехов Оланаре с ЦСКА!!!
ОЛЛС
сегодня в 09:36
Неудобная команда "Динамо". Мы и в лучшие,наши времена умудрялись пролетать им с нескромным счетом.) Увы,может Оланаре и лишний,но вчера бились с неуступчивыми Друзьями.
berda2003
сегодня в 08:53
заработали на китайце посредники - весь ответ...
Petr Makovenko
сегодня в 08:52
очень зависимй от партнеров
.пас в ноги или свободную зону.
а научить открываться?
Так Мусу же научили!!!
Но если не хочет жить в России,то никакая методика не поможет!!!
Рубиновый Дракон
сегодня в 08:49
„китайца“. Оланаре же из Китая привезли.
-----------------
Да,в челночной сумке и брали весом)))
Bolshoy
сегодня в 08:47
Абсолютно верно!!!
Eddyson
сегодня в 08:43
Бальзам на душу Селюку.
Kumertau
сегодня в 08:35
да у цска сейчас вообще состав не для борьбы в первой пятерке, зато судейский корпус один из лучших...
Рубиновый Дракон
сегодня в 08:34
Ай-яй-яй.А как же хваленая гинеровская селекция?
cska plus
сегодня в 08:29
Никто и не спорит, но ведь был нормальным и забивал, что стало с ним после травмы непонятно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100