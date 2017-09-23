Копейкин: «„Китаец“ Оланаре совершенно бестолковый, хуже Траоре»

Экс-игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин раскритиковал нападающего «армейцев» Аарона Оланаре:

«Оправдывает ли надежды молодежь? Жамалетдинов бегал, старался, но не было остроты. Чалов же совсем потерялся. Надеюсь, ребята будут прибавлять. В любом случае уж лучше их выпускать, чем „китайца“. Оланаре же из Китая привезли. Ума не приложу – зачем?! Как мог кому-то приглянуться? Совершенно бестолковый, никакой пользы. Хуже Траоре, которого в прошлом году постоянно критиковали. Тот хоть в аренде был, через полгода отправили, а у этого долгосрочный контракт…

Что с ним не так? Он не только забить не может. Каждый раз неправильно открывается, никуда не успевает, не в состоянии зацепиться за мяч. Думаешь – раз у парня неплохие физические данные, так пусть хотя бы впереди бегает, панику на защитников наводит… Но и этого нет! Вообще не тянет! Надо обратно в Китай отдавать».

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