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Бубнов: «По результатам Манчини пока не превзошел Луческу»

сегодня, 00:57
КраснодарКраснодар-:-ЗенитЗенит19:00 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит».

«По игре в РФПЛ кажется, что „Краснодар“ готов бороться за место в Лиге чемпионов и даже чемпионство, но нужна стабильность. Пропускают „быки“ много, с этим нужно разбираться, хотя в атаке у них все в полном порядке. 

Я бы не сказал, что сейчас „Зенит“ сильнее, чем прошлой осенью, когда краснодарцы вырвали победу. Та команда была более сыгранной. Не случайно Манчини постоянно тасует состав, пробует новую схему. Если взять по результатам, то Манчини пока не превзошел Луческу. Да и по игре есть проблемы. Масштабная ротация приводит к поражениям: от израильтян в Лиге Европы, от „Динамо“ в Кубке России. Матч с „Краснодаром“ даст ответы на многие вопросы. Главный: насколько сбалансирован „Зенит“? Также интересно, какой состав выпустит Манчини, поскольку грань между основными и запасными стерлась в последних играх.

Жду обоюдоострый матч с большим количеством голевых моментов и уверен, что борьба за инициативу будет идти на протяжении всей игры.

Прогноз - 1:1».

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Все комментарии
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром ответил Nekit92
сегодня в 02:08
Nekit92:
Как не превзошел? Зенит Луческу сыграл со спартаком кареры 5:2. Зенит Манчини сыграл со спартаком кареры 5:1. ))
    ermak6448
    сегодня в 02:07
    Это и так заметно не вооруженным глазом
    Nekit92
    сегодня в 01:56
    Как не превзошел? Зенит Луческу сыграл со спартаком кареры 5:2. Зенит Манчини сыграл со спартаком кареры 5:1. ))
    Kerri
    сегодня в 01:27
    Краснодар вполне способен обыграть Зенит.
    ABir
    сегодня в 01:25
    На такое бабло кого не поставь, результат будет
    cska.78
    сегодня в 01:13
    Победы ЦСКА и спартака этот Ванга уже предсказал! Значит в Краснодаре ничьи не будет!
    Игорь Солнцев
    сегодня в 01:04
    А 5-1 разве и этого мало?
    Павел Амурский
    сегодня в 00:59
    Зато как превзошел спартак.
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