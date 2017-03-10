Бубнов: «По результатам Манчини пока не превзошел Луческу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит».

«По игре в РФПЛ кажется, что „Краснодар“ готов бороться за место в Лиге чемпионов и даже чемпионство, но нужна стабильность. Пропускают „быки“ много, с этим нужно разбираться, хотя в атаке у них все в полном порядке.

Я бы не сказал, что сейчас „Зенит“ сильнее, чем прошлой осенью, когда краснодарцы вырвали победу. Та команда была более сыгранной. Не случайно Манчини постоянно тасует состав, пробует новую схему. Если взять по результатам, то Манчини пока не превзошел Луческу. Да и по игре есть проблемы. Масштабная ротация приводит к поражениям: от израильтян в Лиге Европы, от „Динамо“ в Кубке России. Матч с „Краснодаром“ даст ответы на многие вопросы. Главный: насколько сбалансирован „Зенит“? Также интересно, какой состав выпустит Манчини, поскольку грань между основными и запасными стерлась в последних играх.

Жду обоюдоострый матч с большим количеством голевых моментов и уверен, что борьба за инициативу будет идти на протяжении всей игры.

Прогноз - 1:1».

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