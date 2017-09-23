Фибел: «Ничья со „Спартаком“ - неплохой результат»

Защитник «Анжи» Тома Фибел прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

«У нас были все шансы победить сегодня. Но одно очко - тоже неплохой результат. Мы разочарованы. Но это футбол. Потеряли концентрацию, сыграли невнимательно. Но общий результат хороший. Вообще - ничья с таким соперником - праздник. Нам противостояла высокоорганизованная команда, ставшая чемпионом в прошлом году. Нам радоваться надо», - сказал Фибел.

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