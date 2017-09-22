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Ребров: «Трудно сказать, почему „Спартак“ перестает играть после 60-й минуты»

сегодня, 22:10
СпартакСпартак2 : 2АнжиАнжиМатч завершен

Вратарь «Спартака» Артем Ребров отметил, что команда перестает играть после 60-й минуты поединка. «Спартак» сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

«После игры нет никаких двояких чувств, есть только разочарование. После неудачной серии мы обязаны были победить любой ценой, но, к сожалению, снова не смогли порадовать болельщиков. Трудно сказать, почему команда в нынешнем сезоне перестает играть после 60 минут матча, но это так.

Я согласен с тренером, что „Спартак“ пропустил детские голы. Нам всем нужно работать, чтобы исправить ситуацию. Боимся ли мы предстоящую игру против „Ливерпуля“? Нет, а чего его бояться? Будем выходить и играть, другого выхода нет. В эпизоде со вторым пропущенным голом произошло что-то непонятное, я не могу это объяснить, но такие голы пропускать нельзя».

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 23:08
есть подозрение что Ливерпуль вам полную корзину накидает !!!!!!!!!!
viktor82 ответил cska.78
сегодня в 22:38
Он то лижет в Спартаке славу богу,это наша кухня Спартаковская,мы сами его накажем.А вот с Игоря вся Россия будет спрашивать,но как показывает практика и одному и другому на это наплевать.Так что тут каждый тренирует то что у него плохо получается в жизни.
Брулин
сегодня в 22:31
Ну первый нормальный гол был, а второй действительно идиотский. Я глазам не поверил, когда увидел что 5 игроков на одного защитника бегут. Такое можно только во дворе увидеть.
viktor82
сегодня в 22:30
Это говорит профессионал,капитан.Орет только тогда когда достает из сетки пятнистого.Это не вратарь,хороший человек да,но не капитан и не вратарь уровня Спартака.Уровень Спартака упал.
Блоссия
сегодня в 22:30
Артем, твоя неуверенность и детские голы тоже связаны между собой.
football is a great game
сегодня в 22:28
Селихов пусть играет против Фирмино и Ко.
А вас всех Артем , уже давно стоит наказывать серьезными суммами в евро от ваших зарплат , за отвратительные результаты и наплевательское отношение к болельщикам Спартака.
Salihamidjic ответил cska.78
сегодня в 22:28
    Salihamidjic
    сегодня в 22:27
    Потому что сливание тренера, и не уважаете своих болельщиков. Вы не бьетесь, вы отбываете номера и получаете зарплату.
    Краснодар им влупил 5 штук!!! А вы??

    Махачкалу с ничьей!
    Chuhanesburg
    сегодня в 22:27
    Просто в это время звенит будильник, что уже спать пора))
    Michele_Alboreto
    сегодня в 22:22
      Evilhuman
      сегодня в 22:22
      чудо кипер,пока ты на воротах,мы за мясных спокойны)
      spartak kursk
      сегодня в 22:21
      Ответ прост.Команда слишком много кушать......
      Сергей Суровый
      сегодня в 22:18
        КАМЮ
        сегодня в 22:17
        Халявные голы - это СпаМ забил, у Анжи трудовые
        ABir
        сегодня в 22:14
        Платят вам не заслуженно много, и на болельщиков вам наплевать!
        ABir
        сегодня в 22:13
        Слишком себя любите и недооцениваете соперника. Вот и ответ, почему вы не играете все 90 минут.
        cska.78
        сегодня в 22:11
        Плохо штанги лизать стал!
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