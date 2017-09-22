Ребров: «Трудно сказать, почему „Спартак“ перестает играть после 60-й минуты»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров отметил, что команда перестает играть после 60-й минуты поединка. «Спартак» сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

«После игры нет никаких двояких чувств, есть только разочарование. После неудачной серии мы обязаны были победить любой ценой, но, к сожалению, снова не смогли порадовать болельщиков. Трудно сказать, почему команда в нынешнем сезоне перестает играть после 60 минут матча, но это так.

Я согласен с тренером, что „Спартак“ пропустил детские голы. Нам всем нужно работать, чтобы исправить ситуацию. Боимся ли мы предстоящую игру против „Ливерпуля“? Нет, а чего его бояться? Будем выходить и играть, другого выхода нет. В эпизоде со вторым пропущенным голом произошло что-то непонятное, я не могу это объяснить, но такие голы пропускать нельзя».

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