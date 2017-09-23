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Силкин: «И Смолов, и Кокорин созрели для перехода в европейский клуб»

сегодня, 10:49

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру экс-нападающих «бело-голубых» Федора Смолова ("Краснодар") и Александра Кокорина ("Зенит"):

«Кокорин - форвард номер один в России или Смолов? Федя пропустил начало сезона, а Саша начал забивать. Не могу сказать, кто лучший. Вообще в сборной вижу сейчас троих хороших нападающих – Кокорина, Смолова и Дзюбу. Вот и все.

Сначала Дзюба много забивал, потом Смолов. В этом сезоне Кокорин. Но давайте дождемся конца чемпионата и уже тогда сделаем какие-то выводы. Не надо забывать, какие у кого партнеры по команде. Можно в слабый клуб пригласить Месси, и не факт, что там аргентинец продолжит штамповать голы. Сейчас меня очень радует, что у Смолова и Кокорина горят глаза. Они рвут и мечут на поле.

 Считаю, и Смолов, и Кокорин созрели для перехода в европейский клуб. Им можно пробовать свои силы на Западе».

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Все комментарии
Igo0rek
сегодня в 11:22
Смолов - 27 лет
Кокорин - 26 лет

Созрели ребята, ничего не скажешь xD
Karkaz
сегодня в 11:17
Одни из лучших нападающих РПЛ Муса и Думбия с горем попалам играют в европе. Эти если перейдут, будут так же сидеть в запасе или играть не в топ 5. Поэтому и не торопятся.
Valeron_hbk
сегодня в 11:15
Кокорин впервые заиграл более не менее на уровне приличного напа, а его уже сделали русским Пеле.
Слов нет от этих горе экспертов.
Будет другой тренер и будет также как великие дзюба и шатов лавки полировать
Смитерс ответил Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
сегодня в 11:12
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром:
На какой нормальный уровень он вышел? По сути, у него ни скорости хорошей нет, ни физических данных. Зачем он в Европе нужен?
Так речь всё равно идёт не о МЮ и не о Реале. В Лестер, Ден Хааг или ещё какую нибудь Малагу. Всё равно в футбольном, эстетическом плане это даже не в разы, а на порядки интереснее и престижнее, чем в мудофурсовской клоаке прозябать.
Василий 50
сегодня в 11:11
Пора составлять список очередников за Кокориным и Смоловым.
time out
сегодня в 11:11
Дзюба давно созрел. Он здоровый. Нечего штаны просиживать на скамейке запасных, ему на скамье галеры самое место.
oFANATo
сегодня в 11:08
Созрели! Только никто не зовет!!!
Интериста
сегодня в 11:08
Бред.
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:06
Интерес к этим игрокам создается искусственно.
ДСА
сегодня в 11:03
Кокорин дозрел, Смолов перезрел.
ermak6448
сегодня в 11:03
Пора отпустить для опыта проиграть в Европе
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром ответил Смитерс
сегодня в 11:02
Смитерс:
Смолов-то тут причём? Где он перезрел? Только вышел на норм уровень.
На какой нормальный уровень он вышел? По сути, у него ни скорости хорошей нет, ни физических данных. Зачем он в Европе нужен?
Смитерс ответил Антибиотик
сегодня в 11:01
Антибиотик:
Игроки максимум для чемпионата России, в Европе они точно никому не нужны.
По секрету: в той Европе ничего российского не надо, кроме сырья. Им всё остальное своё девать некуда.
Алексей Буренин
сегодня в 11:01
пожалуй соглашусь с Силкиным
Смитерс ответил жменя семечек
сегодня в 11:00
жменя семечек:
а по моему они уже перезрели! пусть тут "догнивают"
Смолов-то тут причём? Где он перезрел? Только вышел на норм уровень.
Антибиотик
сегодня в 11:00
Игроки максимум для чемпионата России, в Европе они точно никому не нужны.
Смитерс
сегодня в 11:00
Кокорин уже.
sir_Alex
сегодня в 10:59
Кокорину лучше в «Монако»!
Остапчук 67
сегодня в 10:54
Вот только западные клубы не созрели для их приглашения.
жменя семечек
сегодня в 10:50
а по моему они уже перезрели! пусть тут "догнивают"
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