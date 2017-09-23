Силкин: «И Смолов, и Кокорин созрели для перехода в европейский клуб»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру экс-нападающих «бело-голубых» Федора Смолова ("Краснодар") и Александра Кокорина ("Зенит"):

«Кокорин - форвард номер один в России или Смолов? Федя пропустил начало сезона, а Саша начал забивать. Не могу сказать, кто лучший. Вообще в сборной вижу сейчас троих хороших нападающих – Кокорина, Смолова и Дзюбу. Вот и все.

Сначала Дзюба много забивал, потом Смолов. В этом сезоне Кокорин. Но давайте дождемся конца чемпионата и уже тогда сделаем какие-то выводы. Не надо забывать, какие у кого партнеры по команде. Можно в слабый клуб пригласить Месси, и не факт, что там аргентинец продолжит штамповать голы. Сейчас меня очень радует, что у Смолова и Кокорина горят глаза. Они рвут и мечут на поле.

Считаю, и Смолов, и Кокорин созрели для перехода в европейский клуб. Им можно пробовать свои силы на Западе».

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