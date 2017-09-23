Бубнов: «Надежды „Спартака“ на спасение чемпионата таят с каждым туром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал исход матча 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:2):

«„Анжи“ отправил на матч Кубка России дубль и целенаправленно готовился к „Спартаку“. Состав у махачкалинцев приличный для того, чтобы решить поставленные задачи, все игроки выступали в РФПЛ. Вадиму Скрипченко нужно было лишь время, чтобы наладить психологию, найти оптимальное сочетание футболистов, провести тактические перестановки. Предыдущие поражения команды были связаны именно с этим. На этот раз махачкалинцы вправе и вовсе быть разочарованными – „красно-белые“ по большому счету спаслись чудесным образом.

Безусловно, на результате встречи сказались очередные травмы, причем полученные на ровном месте. Джано и Комбаров, как и Промес с Рошей, получили повреждения в безобидных ситуациях. Не знаю, можно ли винить в этом тренерский штаб. Каррера на днях приводил таблицу, согласно которой в прошлом сезоне травм было не меньше. Нужно находиться внутри команды, знать точные диагнозы, чтобы возложить ответственность на кого-то конкретного.

Какие выводы должен сделать „Спартак“? Все они уже сделаны – это чисто психологический момент. В прошлом сезоне такие матчи тоже бывали, но команда играла от начала и до конца в одном режиме. Так что дело явно в психологии, и „Спартаку“ сейчас нужно, прежде всего, успокоиться и готовиться к Лиге чемпионов. Безусловно, надежды на спасение чемпионата таят с каждым туром, да и травмы ситуацию лишь усугубляют».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте