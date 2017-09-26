Технический директор немецкого клуба уволен за нацистское приветствие на пресс-конференции

Берт Эм - технический директор клуба «Тевтония 05», выступающего в пятом по силе дивизионе чемпионата Германии, был отправлен в отставку за нацистское приветствие во время послематчевой пресс-конференции после поражения своей команды со счетом 1:2 от «Дассендорфа».

Эм, подводя итоги матча, закончил свое выступление словами «Sieg Heil!», за что в клубе с ним незамедлительно разорвали деловые отношения.

Ранее мы сообщали о том, что бывший нападающий «Вест Хэма» и «Лацио» Паоло Ди Канио был уволен с телевидения из-за татуировки в честь Бенито Муссолини.

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