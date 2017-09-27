«Селтик» разгромил «Андерлехт»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» одолел «Андерлехт».
Брюссель, стадион «Констант Ванден Сток»
«Андерлехт» – «Селтик» – 0:3 (0:1)
Голы: Гриффитс 38, Мбоджи 50 (авт), Синклейр 90+2.
«Андерлехт»: Букс, Спайич (Мбоджи 44), Десхахт (Станчу 58), Аппиа, Ханни (Бруно 70), Кипчу, Геркенс, Дендонкер, Требель, Оньекуру, Теодорчик.
И.о. главного тренера: Николас Фрутос.
«Селтик»: Гордон, Шимунович, Люстиг, Тирни, Боята, Рогич (МакГрегор 65), Браун (Битон 70), Синклейр, Нтчам, Робертс (Форрест 78), Гриффитс.
Главный тренер: Брендан Роджерс.
Судья: Хесус Хиль Мансано.
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