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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
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20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
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22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
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«Селтик» разгромил «Андерлехт»

вчера, 23:39
АндерлехтАндерлехт0 : 3СелтикСелтикМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» одолел «Андерлехт».

Брюссель, стадион «Констант Ванден Сток» 

«Андерлехт» – «Селтик» – 0:3 (0:1)
Голы: Гриффитс 38, Мбоджи 50 (авт), Синклейр 90+2.

«Андерлехт»: Букс, Спайич (Мбоджи 44), Десхахт (Станчу 58), Аппиа, Ханни (Бруно 70), Кипчу, Геркенс, Дендонкер, Требель, Оньекуру, Теодорчик.
И.о. главного тренера: Николас Фрутос.

«Селтик»: Гордон, Шимунович, Люстиг, Тирни, Боята, Рогич (МакГрегор 65), Браун (Битон 70), Синклейр, Нтчам, Робертс (Форрест 78), Гриффитс.
Главный тренер: Брендан Роджерс.

Судья: Хесус Хиль Мансано.

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Все комментарии
Бригант 669
вчера в 23:48
С победой Кельтов!!!!
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