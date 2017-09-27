Газзаев: «Если наши клубы так играют в Лиге чемпионов, чего ждать от сборной?»

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Качество игры, командные действия, единоборства, техническая оснащенность, тактическая выучка МЮ на порядок выше, чем у ЦСКА. Бросилась в глаза дикая уверенность гостей в своих силах, которая не перерастала в самоуверенность. И нужно во весь голос сейчас сказать об очень важной проблеме.

Если мы на уровне клубов так играем в Лиге чемпионов, чего тогда можно ждать от нашей сборной на домашнем чемпионате мира? Есть же аксиома. Сильные клубы – сильная сборная. Вот и все.

Нам нужно менять многое в нашем футболе. Я уже не раз приводил в пример ЦСКА и „Зенит“. Эти клубы выигрывали Кубок УЕФА, а потом сборная становилась бронзовым призером Евро-2008. А сегодня на поле мы увидели избиение армейцев. Нужно это признать, хотя мне обидно об этом говорить».

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