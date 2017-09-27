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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
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    2%
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Газзаев: «Если наши клубы так играют в Лиге чемпионов, чего ждать от сборной?»

сегодня, 12:10
ЦСКАЦСКА1 : 4Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Качество игры, командные действия, единоборства, техническая оснащенность, тактическая выучка МЮ на порядок выше, чем у ЦСКА. Бросилась в глаза дикая уверенность гостей в своих силах, которая не перерастала в самоуверенность. И нужно во весь голос сейчас сказать об очень важной проблеме.

Если мы на уровне клубов так играем в Лиге чемпионов, чего тогда можно ждать от нашей сборной на домашнем чемпионате мира? Есть же аксиома. Сильные клубы – сильная сборная. Вот и все.

Нам нужно менять многое в нашем футболе. Я уже не раз приводил в пример ЦСКА и „Зенит“. Эти клубы выигрывали Кубок УЕФА, а потом сборная становилась бронзовым призером Евро-2008. А сегодня на поле мы увидели избиение армейцев. Нужно это признать, хотя мне обидно об этом говорить».

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Смитерс
сегодня в 12:26
Разошёлся Несбритый Ус, всепланетный президент объечемпа. Видать опять задумал что-то.
marvel777
сегодня в 12:24
Господи молчи уже,выиграл Uefa с шикарным составом который с нынешним просто не сравнить а сборная и при тебе днищем была,в ЛЧ тоже ничего хорошего не показывал с ЦСКА а рассуждает так как будто выиграл чемпионат Европы и в ЛЧ постоянно в полуфинал коней выводил.
Морозовский
сегодня в 12:21
Будет себе хвалебные оды петь усатый всегда! А куда ты Чемпиона "Спартак-Аланию" дел?
Absinthe5
сегодня в 12:20
Это только цска так играет в ЛЧ)
"цска всегда будет последним" - кричалка для Лиги чемпионов)
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