Бавин: «„Урал“ будет отталкиваться не от „Спартака“, а от своей игры»

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин поделился ожиданиями от матча чемпионата России со «Спартаком», который на неделе сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Думаю, надо отталкиваться не от „Спартака“, а от нашей формы. Мы набрали неплохой ход в чемпионате. Выиграли две последние встречи. В команде есть определенная стабильность и уверенность в своих силах. Поэтому мы намерены победить, показать хорошую игру».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Поглядим,поглядим.
Кстати вот вчера совершенно случайно узнал что сотрудник мой играл с Бавиным этим в одной команде.С его слов,разумеется)
Поглядим,поглядим.
Кстати вот вчера совершенно случайно узнал что сотрудник мой играл с Бавиным этим в одной команде.С его слов,разумеется)
Разговоры такого рода со стороны неизвестных игроков сразу прекратятся.
Разговоры такого рода со стороны неизвестных игроков сразу прекратятся.