Бавин: «„Урал“ будет отталкиваться не от „Спартака“, а от своей игры»

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин поделился ожиданиями от матча чемпионата России со «Спартаком», который на неделе сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Думаю, надо отталкиваться не от „Спартака“, а от нашей формы. Мы набрали неплохой ход в чемпионате. Выиграли две последние встречи. В команде есть определенная стабильность и уверенность в своих силах. Поэтому мы намерены победить, показать хорошую игру».

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