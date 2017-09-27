Газзаев: «Ну как можно играть на равных с лимитом против МЮ?!»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев обвинил лимит на легионеров в поражении армейцев от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче Лиги чемпионов.

«ЦСКА играл против мини-континетальной сборной мира. Сколько в стартовом составе „Манчестера“ было англичан? Двое. Смоллинг и Янг. А все остальные – Лукаку, Мхитарян, Марсьяль, Эррера, Матич и другие – легионеры! Понимаете? Мини-континентальная сборная мира. То же самое можно сказать про „Реал“ и другие топ-клубы.

А у нас РФС по-прежнему выступает за лимит на легионеров! Ну как можно играть на равных с лимитом против МЮ?! „Спартак“ вчера с этим лимитом еле-еле выстоял, ЦСКА разгромлен… А мы все говорим, что надо ужесточить еще и лимит».

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