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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1127
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Газзаев: «Ну как можно играть на равных с лимитом против МЮ?!»

сегодня, 10:57
ЦСКАЦСКА1 : 4Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев обвинил лимит на легионеров в поражении армейцев от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче Лиги чемпионов.

«ЦСКА играл против мини-континетальной сборной мира. Сколько в стартовом составе „Манчестера“ было англичан? Двое. Смоллинг и Янг. А все остальные – Лукаку, Мхитарян, Марсьяль, Эррера, Матич и другие – легионеры! Понимаете? Мини-континентальная сборная мира. То же самое можно сказать про „Реал“ и другие топ-клубы.

А у нас РФС по-прежнему выступает за лимит на легионеров! Ну как можно играть на равных с лимитом против МЮ?! „Спартак“ вчера с этим лимитом еле-еле выстоял, ЦСКА разгромлен… А мы все говорим, что надо ужесточить еще и лимит».

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Все комментарии
veretennikoff-gud ответил Смитерс
сегодня в 12:27
Смитерс:
Оттуда, что приехал как-то в Россию Роберто Карлос, а ему на баклановой ферме банан вручили. Кто после этого поедет к нацистам и расистам, отмораживать зад в снегу и пинать мячик перед кучками матерящихся кретинов?
Кинули ему банан в Самаре. и за этот банан он зарабатывал не мало. Нацики расисты везде есть, в той же Италии футболисты зигуют, но нечего- я не видел чтобы от туда негры разбегались, наоборот, валом валят туда!
массакрер ответил Блоссия
сегодня в 12:27
Блоссия:
Кучаев: «...ЦСКА с МЮ смотрелись на равных». Так что не надо нам тут)))
вы тоже на равных не смотрелись не шиша....
Kuprin
сегодня в 12:27
Молодежка наша очень достойно сморелась ) на носилках никого не уносили. Смело шли в атаку а не валялись и не умирали)) Два первых гола мумушников левые. Так что тут полюбась ничего не светило
массакрер ответил Sem25
сегодня в 12:26
Sem25:
Ты же видел, что против Краснодара впереди играли:Полоз-Дзюба-Кокорин. И это не только серьезно, это факт и победа Зенита при приличной игре.
видел конечно но это ничего не меняет) на чр можно и без одного играть если схема работает а чугунный скороход в ек не нужен никому)
kor_toxa
сегодня в 12:26
Не являюсь сторонником лимита, но разве это лимит мешает защитникам попадать по мячу???
Блоссия
сегодня в 12:25
Кучаев: «...ЦСКА с МЮ смотрелись на равных».
Так что не надо нам тут)))
RomeoTsar
сегодня в 12:24
Усатый, а чего сборная Англии на мировой арене добилась за последние годы или даже наверное уже десятилетия? Ни-че-го! У нас ставка сделана на сборную. Главное не опозориться на домашнем ЧМ. А Еврокуби втортчны, все равно там ловить нечего даже с легами.
Sem25 ответил массакрер
сегодня в 12:24
массакрер:
да ну сэм это несерьезно человека научили столбом работать и он вытеснит недешового технаря?)
Ты же видел, что против Краснодара впереди играли:Полоз-Дзюба-Кокорин.
И это не только серьезно, это факт и победа Зенита при приличной игре.
Sensei1 ответил alexNr
сегодня в 12:24
В Германии много Месси выросло? Не одного не знаю. Но хороших игроков там море. Стали ЧМ, победителями ККФ вторым составом. Берегут своих. Но не в этом суть. Там адекватные руководители сидят в клубах и футбольных структурах. Своих нужно ростить, но нац стротегия на 5 -10 лет тоже должна быть. Тогда и свои будут хорошие, у в Европу поедут наши.
массакрер ответил Sem25
сегодня в 12:23
Sem25:
Привет. Именно вытеснил. Больше скажу, если Дриусси не станет больше думать на поле о футболе(пока прическа заботит его больше), то это его до добра не доведет.
да ну сэм это несерьезно человека научили столбом работать и он вытеснит недешового технаря?)
Sem25 ответил veretennikoff-gud
сегодня в 12:22
veretennikoff-gud:
Ну Манолос не звезда. да и 30 миллионов по современным меркам не много.
А мы в России, Семен. Для нас игрок основы Ромы за 30 млн, очень даже звезда. Куда серьезнее, чем молодые аргентинцы за 10-20 млн.
Смитерс ответил veretennikoff-gud
сегодня в 12:21
veretennikoff-gud:
Откуда у вас уверенность что никто в Россию не поехал бы?
Оттуда, что приехал как-то в Россию Роберто Карлос, а ему на баклановой ферме банан вручили. Кто после этого поедет к нацистам и расистам, отмораживать зад в снегу и пинать мячик перед кучками матерящихся кретинов?
veretennikoff-gud ответил Sensei1
сегодня в 12:21
Sensei1:
Пусть будет два ФНЛ. я не против, лишь бы конкуренция честная была. Только в конкуренции можно какие-то плоды получить
За какой клуб болеем если не секрет?
Sem25 ответил массакрер
сегодня в 12:20
массакрер:
сэм дзюба никого не вытеснил и ты сам это знаешь)просто показуха...
Привет. Именно вытеснил. Больше скажу, если Дриусси не станет больше думать на поле о футболе(пока прическа заботит его больше), то это его до добра не доведет.
veretennikoff-gud ответил Sensei1
сегодня в 12:20
Sensei1:
А кому надо ехать в страну с высоким уровнем преступности, низким уровнем жизни, низким посещением футбола, удиотского управления клубами? Адекватные точно не поехали бы. Да и в тот же Зенит очередь не выстраивается, хотя клуб могет.
В Европах каждую недели терракты по Парижам и Лондонам. Я не в курсе в каком городе России полиция или таксисты не заезжает в отдельные районы города, потому что это даже для них опасно. Ну а посещаемость у нас на 5000 меньше чем у Франции и Италии с их ПСЖ и Ювентусами.
В Зенит особо никто не едет, потому что кроме Зенита они никого не знают. вот пусть все начнут отовариваться как Зенит, тогда и к нам очередь выстроиться.
за
сегодня в 12:19
нешто можно Фридриха победить?
Smixik90
сегодня в 12:19
Пока в РФС сидят умы планеты то так и будет , лимит нахер и всё наладится .
И так про76и с этим лимитом времени которого уже не вернуть .
массакрер ответил alexNr
сегодня в 12:19
alexNr:
Вы понимаете что когда вы говорите нужно растить своих и все будет хорошо) это звучит также как например сказать: нашим игрокам нужно играть как Месси и Рональдо и все будет хорошо)) Все правильно, если они будут так играть, то все будет отлично, но наивно рассчитывать на это.
мне бы их бабло в их годы и я бы не играл нахрена козе баян?лучше то не предложат)
массакрер ответил Sem25
сегодня в 12:18
Sem25:
Привет, Семен. Ты о чем? Тот же Манолас(ЦЗ, 30 млн евро стоит), отказался из Ромы переходить в Зенит. И не только он! После этих обломов Фурсенко и придумал легенду:"Будем брать молодых для перепродажи". Поверь, еще вопрос, как перепродавать этих ребят, за которых уже переплатили, если Дзюба вытеснил из основы Дриусси!
сэм дзюба никого не вытеснил и ты сам это знаешь)просто показуха...
alexNr ответил zamsb
сегодня в 12:16
zamsb:
Вы сами ответили на свой же вопрос. Беда в том, что все хотят только получать, а вот синоним этого слова "заработать" как то не рассматривается.
Вы понимаете что когда вы говорите нужно растить своих и все будет хорошо) это звучит также как например сказать: нашим игрокам нужно играть как Месси и Рональдо и все будет хорошо)) Все правильно, если они будут так играть, то все будет отлично, но наивно рассчитывать на это.
массакрер ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:16
Ангел неБесГрешен:
Ну так а какого ху дожника усатый ноет про лимит? Вот и пусть растят. Теми же русскими, тока не старичьём, вполне можно играть с грандами. Прошлогодний Ростов не даст соврать...
ростов тут не в тему у него потолок есть...
Sensei1 ответил veretennikoff-gud
сегодня в 12:15
Пусть будет два ФНЛ. я не против, лишь бы конкуренция честная была. Только в конкуренции можно какие-то плоды получить
veretennikoff-gud ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:14
Ангел неБесГрешен:
Ну так а какого ху дожника усатый ноет про лимит? Вот и пусть растят. Теми же русскими, тока не старичьём, вполне можно играть с грандами. Прошлогодний Ростов не даст соврать...
Молодой белорус Калачев.
Молодой молдаванин Гацкан.
Молодой эквадорец Набоа.
Молодой россиянин Бухаров. отличный пример Валерий!)
массакрер ответил Т34
сегодня в 12:14
Т34:
В еврокубках лимит отсутствует. Кто мешает тому же цска выставить команду из легионеров? Выставляйте на здоровье. Делайте мини-континентальную сборную мира. Не можете из-за финансов, это ваши проблемы. Зенит может.
а кто и на какие шиши будет держать сборную мира только для еврокубков куда еще попасть надо?че за дичь?
Sensei1 ответил veretennikoff-gud
сегодня в 12:13
А кому надо ехать в страну с высоким уровнем преступности, низким уровнем жизни, низким посещением футбола, удиотского управления клубами? Адекватные точно не поехали бы. Да и в тот же Зенит очередь не выстраивается, хотя клуб могет.
veretennikoff-gud ответил Sem25
сегодня в 12:11
Sem25:
Привет, Семен. Ты о чем? Тот же Манолас(ЦЗ, 30 млн евро стоит), отказался из Ромы переходить в Зенит. И не только он! После этих обломов Фурсенко и придумал легенду:"Будем брать молодых для перепродажи". Поверь, еще вопрос, как перепродавать этих ребят, за которых уже переплатили, если Дзюба вытеснил из основы Дриусси!
Ну Манолос не звезда. да и 30 миллионов по современным меркам не много.
Ангел неБесГрешен ответил Морозовский
сегодня в 12:11
Морозовский:
Лучше своих плохих растить, чем середняков импортировать.
Ну так а какого ху дожника усатый ноет про лимит? Вот и пусть растят. Теми же русскими, тока не старичьём, вполне можно играть с грандами. Прошлогодний Ростов не даст соврать...
cska1948
сегодня в 12:10
Даже если завтра отменят лимит, разве к нам поедут Лукаку, Мхитарян, Марсьяль, Эррера, Матич? Конечно нет! К нам едут леги по остаточному принципу. Едут те, кто не нужен в топ-лигах. А у какого нашего клуба хватит денег купить Погба и ему подобных? Так что даже с отменой лимита нам всё равно не достигнуть уровня европейских грантов.
zamsb ответил alexNr
сегодня в 12:10
alexNr:
Растить своих) это вам не сельское хозяйство) если б это было так просто все бы растили своих))
Вы сами ответили на свой же вопрос. Беда в том, что все хотят только получать, а вот синоним этого слова "заработать" как то не рассматривается.
veretennikoff-gud ответил Sensei1
сегодня в 12:08
Sensei1:
Кто хочет платить зп какому-то чернокожему? Я лично не хочу. А почти все клубы РФ содержатся на бюджетные деньги. Пусть лучше наши уж бегают. Вот лимит на зп я бы поддержал.
Потолок зарплат и так есть в ФНЛ, если его ввести в РФПЛ. то у нас будет две ФНЛ, вместо одной!
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