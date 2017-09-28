Аленичев: «Если лидеры поправятся, „Спартаку“ можно будет брать очки с „Севильей“»

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от матча бывшей команды против «Ливерпуля» (1:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов и выразил мнение, что красно-белые способны набрать очки в обеих встречах с «Севильей», если к этому моменту успеют восстановиться лидеры команды:

«Ничья с „Ливерпулем“ – отличный результат, я считаю. В команде много травмированных, не лучшее психологическое состояние на фоне неудач в чемпионате. И учитывая то, как проходила встреча, результат на „пять“. Даже на „пять с плюсом“! „Ливерпуль“ сам виноват, что упустил столько моментов, но это не столь важно. Если „Спартак“ будет и в дальнейшем так отдаваться на поле, то ещё поборется за второе место в группе. Не преувеличиваю. Если поправятся Промес, Глушаков, Зе Луиш, в обеих встречах с „Севильей“ можно брать очки».

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