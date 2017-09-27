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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Каррера: «Физрук? Могу гордиться таким сравнением»

сегодня, 15:03

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к критике и о прозвище «физрук», которое дают незадачливым тренерам в России.

«А физрук – это кто? Это учитель физкультуры? Знаете, вообще-то в моем понимании любой учитель в школе – это очень достойная и благородная профессия, так что я могу только гордиться таким сравнением (смеется). Если кому-то нравится, пусть называют.

Как вы говорите – физ-рук? Так человек, работающий с молодыми людьми, – это как раз про меня. Между прочим, в „Ювентусе“ я в свое время официально отвечал за молодежный футбол – еще до того, как вошел в тренерский штаб Антонио Конте.

Критика критике рознь. Когда видишь желание всерьез разобраться в проблеме – это одно. Когда тебя и твою команду критикуют только ради того, чтобы обратить на себя повышенное внимание, – другое. При этом везде существует и то, и то – что в России, что в Италии.

Про себя в данном случае могу сказать только одно. Я не считал себя гением, когда мы выиграли чемпионат, и не считаю себя маразматиком сейчас, когда мы далеко не на первом месте.

Я земной человек, который привык работать и отвечать за то, что делаю. И точно могу сказать, что работа и жизнь в России подарили и дарят мне бесценный человеческий опыт».

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Все комментарии
Слайш
сегодня в 15:29
"любой учитель в школе – это очень достойная и благородная профессия" - с этого поорал конечно, сразу видно что иностранец и не посвящён в российские реалии бытия )

"Могу гордиться таким сравнением" - может сериал одноименный посмотрел и гордится, что его с Нагиевым сравнивают? ))
makkie
сегодня в 15:24
Браво, Массимо!
Smixik90
сегодня в 15:17
Молодец что ответил в такой форме а то тут тренеры чуть ли не слюной брызжут от таких сравнений )
СТЕЙК
сегодня в 15:15
ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ, КАК НЕ НАДО НЫТЬ НА СУДЕЙСТВО

ОБРАЗОВАННЫЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, КЛАССНЫЙ ТРЕНЕР И НЕ ОБДЕЛЕН ЧУВСТВОМ ЮМОРА
311
сегодня в 15:10
Учитель года в Тарасовке!)
VIPded
сегодня в 15:06
Гордись! Ты физрук начальной школы!
rawer
сегодня в 15:05
Это учитель физкультуры? Знаете, вообще-то в моем понимании любой учитель в школе – это очень достойная и благородная профессия
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в европе все не так как в России
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