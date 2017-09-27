Каррера: «Физрук? Могу гордиться таким сравнением»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к критике и о прозвище «физрук», которое дают незадачливым тренерам в России.

«А физрук – это кто? Это учитель физкультуры? Знаете, вообще-то в моем понимании любой учитель в школе – это очень достойная и благородная профессия, так что я могу только гордиться таким сравнением (смеется). Если кому-то нравится, пусть называют.

Как вы говорите – физ-рук? Так человек, работающий с молодыми людьми, – это как раз про меня. Между прочим, в „Ювентусе“ я в свое время официально отвечал за молодежный футбол – еще до того, как вошел в тренерский штаб Антонио Конте.

Критика критике рознь. Когда видишь желание всерьез разобраться в проблеме – это одно. Когда тебя и твою команду критикуют только ради того, чтобы обратить на себя повышенное внимание, – другое. При этом везде существует и то, и то – что в России, что в Италии.

Про себя в данном случае могу сказать только одно. Я не считал себя гением, когда мы выиграли чемпионат, и не считаю себя маразматиком сейчас, когда мы далеко не на первом месте.

Я земной человек, который привык работать и отвечать за то, что делаю. И точно могу сказать, что работа и жизнь в России подарили и дарят мне бесценный человеческий опыт».

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