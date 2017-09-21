Каррера: «Я не говорил на пресс-конференции, что обвиняю игроков»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал свои резонансные слова про игроков команды.

«Встреча с руководством на базе прошла в спокойном ключе. Никто никого не обвинял, не было никакой истерики, как многие пытаются это подать. Проблемы бывают даже у мадридского „Реала“. И не всегда просто дать объяснения происходящему. Я остался доволен этой встречей.

У меня нормальные отношения и с командой, и с руководством. Поэтому я просто высказал свое мнение. И объяснил, что сказанное мной в раздевалке после „Тосно“ кто-то мог донести не совсем правильно. Вот что я тогда сказал: „Я не знаю, делаете ли вы это специально, чтобы меня уволили. Если да, то нужно идти к руководству и просить об увольнении. А если нет, то вам должно быть стыдно“. И я не говорил на пресс-конференции, что обвиняю игроков. Я просто сказал, что не могу объяснить произошедшее и предложил спросить у игроков».

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