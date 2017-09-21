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Каррера: «Я не говорил на пресс-конференции, что обвиняю игроков»

сегодня, 18:36

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал свои резонансные слова про игроков команды.

«Встреча с руководством на базе прошла в спокойном ключе. Никто никого не обвинял, не было никакой истерики, как многие пытаются это подать. Проблемы бывают даже у мадридского „Реала“. И не всегда просто дать объяснения происходящему. Я остался доволен этой встречей.

У меня нормальные отношения и с командой, и с руководством. Поэтому я просто высказал свое мнение. И объяснил, что сказанное мной в раздевалке после „Тосно“ кто-то мог донести не совсем правильно. Вот что я тогда сказал: „Я не знаю, делаете ли вы это специально, чтобы меня уволили. Если да, то нужно идти к руководству и просить об увольнении. А если нет, то вам должно быть стыдно“. И я не говорил на пресс-конференции, что обвиняю игроков. Я просто сказал, что не могу объяснить произошедшее и предложил спросить у игроков».

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Все комментарии
Супервайзер ответил Doping87
сегодня в 19:47
Doping87:
Началось, я не я ж"*па не моя.
У тебя комменты- песня. Типа "Ой тому ли я давала? Ой туда ли я попал?"
Didika2016
сегодня в 19:43
Настоящий мужик.
Строгий, жёсткий.
Все делает правильно! Удачи Массимо и Спартаку!
Оле!
Супервайзер ответил oFANATo
сегодня в 19:42
oFANATo:
Я не я корова не моя, детский сад какой то.
А причем здесь (офа) НАТО?))
oFANATo
сегодня в 19:31
Я не я корова не моя, детский сад какой то.
Doping87
сегодня в 19:16
Началось, я не я ж"*па не моя.
ABir
сегодня в 19:13
И при всех проблемах Спартак - единственная на сегодняшний день российская команда, которая продолжает сражаться в трёх турнирах, в отличие от некоторых самослившихся в кубке.
Супервайзер ответил cska1948
сегодня в 19:10
cska1948:
Если мужик, то нечего оправдываться за каждое слово.Объяснился с руководством, с командой. Нашли общий язык и слава Богу. А на каждый роток - не накинешь платок Так что нечего тут было перед журналистами бисер метать. Всё равно не оценят.
Это другой подход. Журналисты существуют для болел, а последним важно знать истинное положение, которое очень часто не такое, как описывают журналюги.
cska1948 ответил Супервайзер
сегодня в 19:08
Супервайзер:
Каррера- мужик, в самом лучшем значении этого слова!
Если мужик, то нечего оправдываться за каждое слово.Объяснился с руководством, с командой. Нашли общий язык и слава Богу. А на каждый роток - не накинешь платок Так что нечего тут было перед журналистами бисер метать. Всё равно не оценят.
RIR68 ответил жменя семечек
сегодня в 19:02
жменя семечек:
вы проверьте как следует - сдаётся мне что у вас переводчик фанат ЦСКА
а чо сразу ЦСКА - то? пусть проверят его на предмет связи с Асхабадзе. наверняка таксист своего человечка оставил)))
Брулин
сегодня в 18:59
Поражаюсь выдержке Массимо. Без эмоций отвечать на провокации и грязь со стороны журналюг, которые через неделю выдумают новый заговор и начнут поливать грязью
AntiherQ1488
сегодня в 18:56
Говорил, не говорил, какая разница? Заиграли? Заиграли. В этом и проблема нашего футбола, что тут без звиздюлей, профессионалы, получающие миллионы, не понимают, что они ДОЛЖНЫ делать. Тут тренер - воспитатель, как в начальной школе. это касается ВСЕХ наших клубов.
Байкал Иркутск
сегодня в 18:51
Чего не скажешь в шутейном интервью в микс-зоне сразу после матча!
Михаил Славнов
сегодня в 18:49
Я не знаю, что они делают, я не говорил, что за тренер?
Levadia
сегодня в 18:45
От перемены мест слагаемых,сумма не меняется.
Проблемы это не решает!
жменя семечек
сегодня в 18:40
вы проверьте как следует - сдаётся мне что у вас переводчик фанат ЦСКА
Супервайзер
сегодня в 18:40
Каррера- мужик, в самом лучшем значении этого слова!
starche
сегодня в 18:40
Да, ладно....................
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