Манчини: «Паредес в запасе, потому что на поле не может находиться больше 11 игроков»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед матчем 11-го тура РФПЛ с «Краснодаром» рассказал, почему в стартовый состав питерцев не попал полузащитник Леандро Паредес.

«На поле не может находиться больше 11 игроков. Невозможно выставить всех сразу. Кроме того, последний матч мы сыграли в четверг, так что ротация состава необходима. А так все готовы к игре. Паредес может появиться в любой момент.

Нам не повезло, что предыдущий матч был с дополнительным временем. Некоторые ребята немного устали. Именно поэтому мы не видим Паредеса в стартовом составе. Но все готовы к матчу», — сказал Манчини в эфире канала «Наш футбол».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте