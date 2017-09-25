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Ганчаренко: «У ЦСКА достаточно опыта и класса, чтобы противостоять МЮ»

сегодня, 16:58
ЦСКАЦСКА-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Моуриньо сказал, что нынешний ЦСКА – самый сильный на его памяти? В роли главного тренера это только второй матч в Лиге чемпионов. Мне сложно ответить. Может, Жозе увидел, что мы выиграли четыре матча, обыграли „Бенфику“. Может, это было сказано больше для своей команды. Он умеет отдавать разные посылы через прессу. Это не значит, что завтра будет легко. Не думаю, что эти слова облегчат нашу игру завтра.

Можно нисколько не сомневаться, что после Алекса Фергюсона – это сильнейший „Манчестер“. Хотя очень сложно судить, потому что Фергюсон создал немало хороших команд. Мы можем говорить о том, что трансферная политика сегодняшнего МЮ очень хорошая. Они развиваются, становятся сильнее. Так и должно быть в сильных клубах.

Нисколько не сомневаюсь, что у нас достаточно опыта и класса, чтобы противостоять МЮ. Нужно найти слабые места, чтобы направить все наши силы на это. Надеюсь, что завтра у нас будет полный стадион. Дополнительной мотивации нашим игрокам не нужно – они и так очень мотивированы на этот матч. Мы говорили о сильных сторонах „Манчестер Юнайтед“, но в любой игре с любым соперником можно изменить ход игры. Наша задача – чтобы мы искали свои шансы. Как только болельщики будут чувствовать, что мы близки к хорошему результату, то у нас должно многое получиться».

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Все комментарии
Bob@Marley
сегодня в 17:54
Дааааа, у ЦСКА опыта и класса действительно достаточно!!! Только главным образом печального(((( НЕ верюююю! Буду рад если на этот раз ошибаюсь!
cska.78
сегодня в 17:41
Покажите это на поле! Удачи ЦСКА!
mikysss
сегодня в 17:36
Несмотря на табунных неадекватов типа болельщиков желаю им не проиграть минимум, надеюсь адекватные кони поддержат Спартак сегодня хотя бы по телевизору
Stormtrooper-26
сегодня в 17:29
ЦСКА против Бенфики в прошлом туре за уши вытянули, теперь подобный номер не прокатит ))
Брулин
сегодня в 17:27
МЮ он всегда МЮ, не припомню, чтобы он когда-то был слабый)
cannongun
сегодня в 17:22
удачи Вите Ганчаренко
MALOVAR
сегодня в 17:19
Удачи! Но класс на раме у вас низковат))
ermak6848
сегодня в 17:13
Очень надеюсь на 12 - го игрока, который поможет Победить!!!
Вперёд " ЦСКА " !!!
Армейская душа ответил Морозовский
сегодня в 17:09
Морозовский:
"ЦСКА" выиграет 2 : 0!
Было бы здорово! Армейцам удачи!
spartach n1
сегодня в 17:06
Опыт то печальный,Витя !)
Выходить и играть,пожелаю удачи сивым .
Igo0rek
сегодня в 17:04
Армейцам конечно пожелаю удачи, но будет ой как трудно... Хотя я и в матче с Бенфикой хоронил ЦСКА, а они возьми и выиграй.
alfranza
сегодня в 17:02
Удачи армейцам!
Морозовский
сегодня в 17:01
"ЦСКА" выиграет 2 : 0!
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