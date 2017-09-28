Манчини: «Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли в стартовом составе из-за плотного графика»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Байер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Краснодар
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
21:45 сегодня Монако -:- Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
23:58
«Динамо» Киев отыграло два мяча у «Партизана», вырвав победу33
23:57
«Милан» чуть было не упустил победу над «Риекой»12
23:54
«Локомотив» разгромил «Фастав», Фернандеш оформил хет-трик34
22:45
Манчини: «Пять аргентинцев в стартовом составе? Для меня они все россияне»43
21:54
«Заря» оказалась сильнее «Атлетика»53
00:36
Сёмин: «Обычно хорошее начало у нас не получается, но в этот раз всё было наоборот»0
00:28
Мещеряков: «Игроки „Локомотива“ выполнили все установки Сёмина, за 17 минут забили 3 гола»0
00:08
Результаты всех матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы1
00:02
«Маккаби» и «Вильярреал» поделили очки1
00:00
«Лион» и «Аталанта» сильнейшего не выявили1
23:56
«Аполлон» отобрал очки у «Эвертона» 9
22:39
Сакристан: «„Зенит“ может далеко пройти в Лиге Европы»19
22:34
Ерохин: «Забили три гола серьёзному сопернику и заработали важные три очка»3
22:12
«Ницца» разгромила «Витесс»2
21:58
«Зальцбург» нанёс поражение «Марселю»3
21:53
«Лацио» одолел «Зюлте-Варегем»2
21:51
Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Реал Сосьедад»247
21:50
БАТЭ и «Арсенал» забили 6 мячей на двоих, победили «канониры»21
21:15
«Лион» - «Аталанта»: стартовые составы1
21:11
«Партизан» - «Динамо» Киев: стартовые составы1
21:08
«Милан» - «Риека»: стартовые составы7
21:04
«Локомотив» - «Фастав»: стартовые составы11
20:49
Слуцкий: «Причиной слабых стартов могут быть пропущенные голы на исходе предыдущих встреч»16
20:33
Лондонский «Арсенал» объявил о рекордных доходах15
20:18
Артём Ребров: «Ещё повоюем»12

Манчини: «Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли в стартовом составе из-за плотного графика»

вчера, 23:08
ЗенитЗенит3 : 1Реал СосьедадРеал СосьедадМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини объяснил, почему оставил некоторых ключевых российских игроков клуба (Артема ДзюбуАлександра Ерохина и Дмитрия Полоза) на скамейке запасных до начала матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала Сосьедад», хотя позже они и вышли на замену:

«Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли в стартовом составе, потому что играли буквально четыре дня назад, а через несколько дней у нас снова игра. У нас плотный график.

Тем более Дзюба в матче с „Краснодаром“ получил небольшое повреждение колена, и вплоть до 12 часов сегодняшнего дня мы не знали, можем ли на него рассчитывать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ermak6448
вчера в 23:55
Правильное решение.
Чемпионат России в самом разгаре ....
ermak6848
вчера в 23:47
Разумно спланировано
Ironyfan ответил drug01
вчера в 23:39
drug01:
А кто в сборной России будет играть Фурсенко?
Ты задал такой же глупый вопрос, как и журналист задал Манчини.
stachel ответил Jeck Denielse
вчера в 23:36
Jeck Denielse:
На Дзюбу всегда можно рассчитывать....ибо ещё никто не уставал от графика "4 минуты в неделю"...... Манчини надо дать ему шанс проявить себя..... У Артёма должно покатить на общем кураже команды.....
Манчини дает ему шанс регулярно, но Дзюба слишком медленный. Он медленно думает и медленно исполняет. Щедрый подарок от Коки, вот единственное что у Дзюбы в активе.
008Maximus
вчера в 23:30
Манчини: «Дзюба, Ерохин и Полоз не пе попали в схему. Которую я назвал ПЯТЬ АРГЕНТИНЦЕВ.
pereletnii ответил drug01
вчера в 23:23
drug01:
А кто в сборной России будет играть Фурсенко?
Кокорин,Кузяев,Смольников,Шатов,Полоз,Ерохин,Лунев.
pereletnii
вчера в 23:22
через несколько дней у нас снова игра.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1014223.shtml
---------
Очепятка соккер
Jeck Denielse
вчера в 23:21
На Дзюбу всегда можно рассчитывать....ибо ещё никто не уставал от графика "4 минуты в неделю"......

Манчини надо дать ему шанс проявить себя.....
У Артёма должно покатить на общем кураже команды.....
drug01
вчера в 23:21
А кто в сборной России будет играть Фурсенко?
pereletnii
вчера в 23:21
Не нужно перед ними отчитываться,главный тренер решает кто должен выйти в основе,вот если бы Зенит проиграл,то тогда такие вопросы коректны.
Y.N.W.A.
вчера в 23:14
скорее, потому что они русские россияне, а не аргентинские)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100