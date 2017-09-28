Манчини: «Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли в стартовом составе из-за плотного графика»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини объяснил, почему оставил некоторых ключевых российских игроков клуба (Артема Дзюбу, Александра Ерохина и Дмитрия Полоза) на скамейке запасных до начала матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала Сосьедад», хотя позже они и вышли на замену:

«Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли в стартовом составе, потому что играли буквально четыре дня назад, а через несколько дней у нас снова игра. У нас плотный график.

Тем более Дзюба в матче с „Краснодаром“ получил небольшое повреждение колена, и вплоть до 12 часов сегодняшнего дня мы не знали, можем ли на него рассчитывать».

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