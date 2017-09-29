Клопп: «Анчелотти опытный тренер, он найдёт себе новый клуб»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отставку Карло Анчелотти из «Баварии».

«Я думаю, что в мире есть большие проблемы, чем увольнение Анчелотти. Честно говоря, в футболе меня ничто не удивляет. Я видел игру „Баварии“ с ПСЖ, иногда индивидуальное мастерство решает судьбу игры. Это случилось и в среду.

Руководство „Баварии“ посчитало, что ситуация неустойчива. Это их решение. Карло опытный тренер, я уверен, что он не останется без работы. Уверен, что он найдет новый клуб, чтобы показать, что является великим тренером».

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