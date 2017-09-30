Писарро намерен выступить вместе со сборной Перу на чемпионате мира

Новичок «Кельна» Клаудио Писарро намерен выступить на чемпионате мира 2018 года.

«Мои цели в этом сезоне? Посмотрим, я только приехал в клуб. Изначально мы должны выйти из этой сложной ситуации, а затем продолжить совершенствоваться как команда.

Конечно, я хочу выступить на чемпионате мира! Хочу убедиться, что продолжаю находиться в хорошей форме, чтобы попасть на мундиаль. Но не будем забывать, что Перу нужно хорошо выступить в заключительных матчах отбора».

В отборочной группе к ЧМ перуанцы сейчас занимают четвертое место, но вскоре их ждут ключевые поединки с Аргентиной и Колумбией.

38-летний Писарро за всё время провел 430 матчей в Бундеслиге, забил 191 гол и отдал 73 результативные передачи.

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